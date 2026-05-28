बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या की, फिर खेत में दफना दिया शव, यूपी में सनसनीखेज मर्डर
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बड़े भाई ने छोटे भाई का खून कर दिया। मर्डर के बाद शव को खेत में दफना दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने खेत से शव बरामद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
UP News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया है। यहां बड़े भाई ने छोटे भाई का खून कर दिया। बहसूमा थाना क्षेत्र के महमूदपुर सिखेड़ा गांव में जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को खेत में दफना दिया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक घटना का खुलासा बृहस्पतिवार को मृतक की मौसी की शिकायत के बाद हुआ।
पुलिस के अनुसार, थाना क्षेत्र के महमूदपुर सिखेड़ा गांव निवासी अंकुर (30) पांच मई से लापता था। बृहस्पतिवार सुबह अंकुर की मौसी जगबीरी ने बहसूमा थाने में शिकायत दी कि उन्हें शक है कि अंकुर के बड़े भाई कपिल ने उसकी हत्या कर दी है।
शिकायत मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और आरोपी कपिल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में कपिल ने कबूल किया कि उसने पांच मई को जमीनी विवाद में अपने छोटे भाई अंकुर को गोली मार दी थी। हत्या के बाद शव को खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया।
आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने खेत से शव बरामद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है।
पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अभिजीत कुमार ने बताया कि आरोपी कपिल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। अभिजीत कुमार नेकहा कि मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें