यूपी: बड़े भाई ने छोटे को गोली से उड़ाया, मां के श्राद्ध में खर्च को लेकर हुआ बवाल
गोरखपुर में मंगलवार की दोपहर में दो भाइयों के बीच मां के श्राद्ध में पैसा खर्च को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। दोनों एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे थे। देखते ही देखते उनके विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया। अचानक बड़े भाई ने गोली चला दी। इलाज के दौरान छोटे भाई की मौत हो गई।
UP Crime News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मार कर हत्या कर दी। दोनों की मां का निधन हो गया था। मंगलवार को ही उनका श्राद्ध था लेकिन उसके पहले ही श्राद्ध में हो रहे खर्च और संपत्ति को लेकर दोनों भाई भिड़ गए। विवाद के दौरान बड़े भाई ने छोटे पर गोली चला दी। गोली लगने से छोटा भाई बुरी तरह घायल हो गया। उसे आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। डॉक्टरों ने गंभीर हालत में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे युवक का इलाज शुरू किया लेकिन थोड़ी देर बाद ही युवक ने दम तोड़ दिया। छोटे भाई को गोली मारने के बाद बड़ा भाई मौके से फरार हो गया।
घटना, गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र के जंगलथूषण बड़की रेतवाहिया गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की दोपहर में दोनों भाइयों के बीच संपत्ति और श्राद्ध में पैसा खर्च को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। दोनों एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे थे। देखते ही देखते उनके विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया। दोनों तरफ से चीखने-चिल्लाने की आवाजों के बीच अचानक बड़े भाई ने गोली चला दी। गोली छोटे भाई को लगी और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। गंभीर हालत में लहूलुहान छोटे भाई को आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया लेकिन थोड़ी देर बाद उसने दम तोड़ दिया।
क्या हुआ था?
घटना की शुरुआती जांच-पड़ताल में गांववालों ने बताया कि कोमल के दो बेटों में बड़े बेटे दिग्विजय का अपने छोटे भाई शुभम से मां के श्राद्ध में खर्च किए जाने वाले पैसे को लेकर विवाद हो गया। मंगलवार को ही उनकी मां का श्राद्ध था। इसी दौरान दोनों भाइयों के बीच कहासुनी बढ़ गई और मामला हिंसक हो गया। आरोप है कि गुस्से में आकर ने दिग्विजय ने शुभम को गोली मार दी। सीने में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया।
क्या बोली पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें