प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, छोटे भाई को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए बड़े ने खुद को मारी गोली, वीडियो वायरल
यूपी के बुलंदशहर प्रॉपर्टी को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद हो गया। बड़े भाई ने छोटे भाई को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए खुद के पैर में तमंचे से गोली मार ली। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव धरारी में सोमवार की शाम प्रॉपर्टी विवाद में छोटे भाई को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए खुद अपने पांव में गोली मार ली। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने घायल युवक को हिरासत में ले लिया है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
पुलिस के अनुसार धरारी गांव निवासी मिथुन सोलंकी का रियल एस्टेट और ट्रेवल्स का कारोबार है। वर्तमान में वह परिवार के साथ नोएडा में रह रहे हैं और उनका एक ऑफिस खुर्जा में ढाकर मोड़ पर है। सोमवार शाम को उसका छोटे भाई से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान मिथुन सोलंकी ने तमंचे से खुद को गोली मारकर घायल कर लिया। वारदात के बाद आरोपी ने अपने छोटे भाई पर गोली मारने का आरोप लगाया मगर गोली मारकर खुद को घायल करने का यह वीडियो थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना के बाद घायल मिथुन सोलंकी को अस्पताल लाया गया। जहां पर पुलिस ने वीडियो को देखने के बाद मिथुन को हिरासत में ले लिया। खुर्जा सीओ शोभित कुमार ने बताया, खुद को गोली मारकर भाई को झूठे मुकदमे में फंसाने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है। जांच की जा रही है।
कपड़ा कारोबारी को घर के बाहर बुलाकर गोली मारी
वहीं दूसरी ओर मेरठ के लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र में शनिवार रात बदमाशों ने एक कपड़ा कारोबारी को फोन कर घर के बाहर बुलाया और गोली मार दी। घायल कारोबारी को परिजनों और स्थानीय लोगों ने गढ़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। लिसाड़ीगेट ऊंचा सद्दीक नगर निवासी मुमताज ने बताया कि वह भूमिया पुल पर ठेला लगाता है। उसने बताया कि सबसे छोटे बेटे अमन के मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने काम के बहाने उसे घर के बाहर बुलाया। जैसे ही अमन घर के बाहर पहुंचा तो घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली सिर में लगने की वजह से वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे।एसपी सिटी और सीओ कोतवाली पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। घायल कारोबारी को अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसे आईसीयू में रखा गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।