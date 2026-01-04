बड़ा भाई बार-बार देता था हत्या की धमकी, छोटे ने सुपारी देकर मरवा डाला

संक्षेप: पुलिस ने बताया कि हत्या की साजिश राहुल के छोटे भाई दुष्यंत ने रची थी। राहुल अक्सर दुष्यंत को जान से मारने की धमकी देता था। इस वजह से दुष्यंत मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। इसी रंजिश में उसने अपने दो दोस्तों विनीत और अमजद को चार लाख की सुपारी देकर राहुल की हत्या करवा दी।

यूपी के बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र में छोटे भाई ने ही अपने बड़े भाई की हत्या की सुपारी देकर उसकी हत्या करा डाली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के चंद घंटे बाद ही दोनों सुपारी किलरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सीओ धामपुर अभय कुमार पांडेय ने बताया कि हत्या की साजिश राहुल के छोटे भाई दुष्यंत ने रची थी। राहुल अक्सर दुष्यंत को जान से मारने की धमकी देता था। इस कारण दुष्यंत मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। इसी रंजिश में उसने अपने दो दोस्तों विनीत और अमजद को चार लाख की सुपारी देकर राहुल की हत्या करवा दी।

रविवार सुबह करीब साढ़े दस बजे गांव हल्दुआ माफी निवासी राहुल (28 वर्ष) पुत्र सतपाल गन्ना सेंटर पर गन्ना डालकर ट्रैक्टर से घर लौट रहा था। जैसे ही वह सेंटर से गांव की ओर मुड़ा, पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने आम के बाग के पास उसे रोक लिया और गोलियां मार दीं। राहुल को दो गोलियां लगीं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां राहुल का शव बाग में पड़ा मिला। घटना की सूचना पर एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया था। पुलिस ने चंद घंटों में हत्या का खुलासा कर दिया।