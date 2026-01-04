Hindustan Hindi News
elder brother repeatedly threatened to kill him the younger brother hired supari killers who murdered elder brother
बड़ा भाई बार-बार देता था हत्या की धमकी, छोटे ने सुपारी देकर मरवा डाला

बड़ा भाई बार-बार देता था हत्या की धमकी, छोटे ने सुपारी देकर मरवा डाला

संक्षेप:

पुलिस ने बताया कि हत्या की साजिश राहुल के छोटे भाई दुष्यंत ने रची थी। राहुल अक्सर दुष्यंत को जान से मारने की धमकी देता था। इस वजह से दुष्यंत मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। इसी रंजिश में उसने अपने दो दोस्तों विनीत और अमजद को चार लाख की सुपारी देकर राहुल की हत्या करवा दी।

Jan 04, 2026 07:35 pm IST हिटी, बिजनौर (स्योहारा)
यूपी के बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र में छोटे भाई ने ही अपने बड़े भाई की हत्या की सुपारी देकर उसकी हत्या करा डाली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के चंद घंटे बाद ही दोनों सुपारी किलरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सीओ धामपुर अभय कुमार पांडेय ने बताया कि हत्या की साजिश राहुल के छोटे भाई दुष्यंत ने रची थी। राहुल अक्सर दुष्यंत को जान से मारने की धमकी देता था। इस कारण दुष्यंत मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। इसी रंजिश में उसने अपने दो दोस्तों विनीत और अमजद को चार लाख की सुपारी देकर राहुल की हत्या करवा दी।

रविवार सुबह करीब साढ़े दस बजे गांव हल्दुआ माफी निवासी राहुल (28 वर्ष) पुत्र सतपाल गन्ना सेंटर पर गन्ना डालकर ट्रैक्टर से घर लौट रहा था। जैसे ही वह सेंटर से गांव की ओर मुड़ा, पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने आम के बाग के पास उसे रोक लिया और गोलियां मार दीं। राहुल को दो गोलियां लगीं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां राहुल का शव बाग में पड़ा मिला। घटना की सूचना पर एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया था। पुलिस ने चंद घंटों में हत्या का खुलासा कर दिया।

सीओ धामपुर अभय कुमार पांडेय ने बताया कि दोपहर में नहर के पास मुठभेड़ में विनीत और अमजद गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके पास से दो तमंचे 315 बोर, तीन खोखा, कारतूस व हत्या में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।
