मामूली विवाद में बड़े भाई ने छोटे को मार डाला; गले में चाकू घोंपकर हत्या, पूरा परिवार सन्न

अयोध्या के खाले का पुरवा में खाना खाते समय दो भाइयों के बीच कहासुनी खूनी वारदात में बदल गई। बड़े भाई अभिषेक सिंह ने चाकू से छोटे भाई आदर्श प्रताप सिंह के गले पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

अयोध्या के कोतवाली क्षेत्र के खाले का पुरवा में मामूली कहासुनी ने खूनी रूप ले लिया। बुधवार देर रात भोजन के दौरान दो भाइयों में विवाद हो गया। आरोप है कि बड़े भाई अभिषेक सिंह उर्फ रणविजय सिंह (28) ने सब्जी काटने वाला चाकू उठाया, जो छोटे भाई आदर्श प्रताप सिंह (25) के गले में घुस गया। गंभीर रूप से घायल आदर्श को श्रीराम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार चाकू का वार इतना गहरा था कि सांस की नली कट गई, जिससे उसकी मौत हो गई।

बड़े भाई ने छोटे की हत्या की मृतक और आरोपी के पिता सुरेश सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस से सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक हैं। घटना के समय वह घर पर मौजूद नहीं थे। उनकी तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोतवाल पंकज सिंह ने बताया कि घटना के कुछ ही देर बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। परिवार मूल रूप से जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र के टिकरी कला गांव का रहने वाला है, जबकि नौकरी के दौरान सुरेश सिंह ने अयोध्या के खाले का पुरवा में मकान बनवाया था।

जमीन विवाद में खूनी संघर्ष वहीं दूसरी तरफ हैदरगंज थाना क्षेत्र के कुआंडाड गांव में जमीन को लेकर देर रात चले खूनी संघर्ष में बीच बचाव करने गये एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं कई लोग गंभीर रुप से घायल हो गये है। कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ जिले के पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने आठ लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। गांव में पुलिस ने सुरक्षा बढा दी है।