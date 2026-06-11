बच्चों के झगड़े में बड़े भाई ने छोटे को मार डाला; ईंट से हमला फिर हंसिया से काटा, मच गया कोहराम

इटावा के सैफई क्षेत्र के अधियापुरा गांव में बच्चों के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। नशे में धुत दो भाइयों के बीच कहासुनी के बाद बड़े भाई शिवशंकर ने छोटे भाई सुशील पर ईंट-पत्थरों और हंसिया से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सुशील की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

इटावा के सैफई के वैदपुरा क्षेत्र के अधियापुरा गांव में मंगलवार शाम बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। झगड़े के दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई पर ईंट-पत्थरों और हंसिया से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौका-ए-वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपित को पकड़ लिया है। सीओ केपी सिंह ने बताया कि अधियापुरा गांव निवासी 36 वर्षीय सुशील मंगलवार शाम नशे की हालत में अपने बड़े भाई शिवशंकर के बच्चों के साथ गाली-गलौज करने लगा। बच्चों ने इसकी शिकायत शिवशंकर से की तो वह भी शराब के नशे में आया और सुशील से कहासुनी करने लगा। दोनों भाई झगड़ने लगे।

बच्चों के झगड़े में छोटे भाई की हत्या ग्रामीणों ने बताया कि देखते ही देखते दोनों में मारपीट होने लगी। शिवशंकर ने पहले ईंट-पत्थरों से छोटे भाई सुशील पर हमला किया और बाद में हंसिया से कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल सुशील जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने उसे खून से लथपथ देखा तो पुलिस को सूचना दी। जब तक पुलिस पहुंचती, सुशील की सांसें थम चुकी थीं। ग्रामीणों ने बताया कि पिता रामसेवक का पहले ही निधन हो चुका है। मां सरला देवी एक रिश्तेदारी में गई हुईं थीं। वहीं, शराब की लत से परेशान होकर शिवशंकर की पत्नी दो साल से मायके में है।

पत्नी के छोड़ने के बाद और बढ़ी शराबखोरी ग्रामीणों के अनुसार शराब की लत ने इस परिवार को पहले ही बुरी तरह प्रभावित कर रखा था। करीब दो साल पहले आरोपी शिवशंकर की पत्नी भी पति की शराबखोरी और आए दिन होने वाले घरेलू विवादों से परेशान होकर उसे छोड़कर चली गई थी। वह अपने पीछे दो पुत्रों और दो पुत्रियों को छोड़ गई थी। बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी परिवार के अन्य सदस्यों पर आ गई थी। पत्नी के जाने के बाद शिवशंकर की शराब पीने की आदत और बढ़ती चली गई, जिसका दुखद परिणाम मंगलवार को सामने आया।