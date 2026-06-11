Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बच्चों के झगड़े में बड़े भाई ने छोटे को मार डाला; ईंट से हमला फिर हंसिया से काटा, मच गया कोहराम

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, सैफई (इटावा)
Follow us on Google News
share

इटावा के सैफई क्षेत्र के अधियापुरा गांव में बच्चों के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। नशे में धुत दो भाइयों के बीच कहासुनी के बाद बड़े भाई शिवशंकर ने छोटे भाई सुशील पर ईंट-पत्थरों और हंसिया से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सुशील की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

बच्चों के झगड़े में बड़े भाई ने छोटे को मार डाला; ईंट से हमला फिर हंसिया से काटा, मच गया कोहराम

इटावा के सैफई के वैदपुरा क्षेत्र के अधियापुरा गांव में मंगलवार शाम बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। झगड़े के दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई पर ईंट-पत्थरों और हंसिया से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छोटे भाई की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौका-ए-वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपित को पकड़ लिया है। सीओ केपी सिंह ने बताया कि अधियापुरा गांव निवासी 36 वर्षीय सुशील मंगलवार शाम नशे की हालत में अपने बड़े भाई शिवशंकर के बच्चों के साथ गाली-गलौज करने लगा। बच्चों ने इसकी शिकायत शिवशंकर से की तो वह भी शराब के नशे में आया और सुशील से कहासुनी करने लगा। दोनों भाई झगड़ने लगे।

बच्चों के झगड़े में छोटे भाई की हत्या

ग्रामीणों ने बताया कि देखते ही देखते दोनों में मारपीट होने लगी। शिवशंकर ने पहले ईंट-पत्थरों से छोटे भाई सुशील पर हमला किया और बाद में हंसिया से कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल सुशील जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने उसे खून से लथपथ देखा तो पुलिस को सूचना दी। जब तक पुलिस पहुंचती, सुशील की सांसें थम चुकी थीं। ग्रामीणों ने बताया कि पिता रामसेवक का पहले ही निधन हो चुका है। मां सरला देवी एक रिश्तेदारी में गई हुईं थीं। वहीं, शराब की लत से परेशान होकर शिवशंकर की पत्नी दो साल से मायके में है।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:UP : बड़े भाई ने छोटे को गोली से उड़ाया, मां के श्राद्ध में खर्च को लेकर हुआ बवा
ये भी पढ़ें:बड़े भाई ने छोटे को सिलेंडर पटककर मार डाला; घर के बाहर शव फेंका, ये वजह आई सामने

पत्नी के छोड़ने के बाद और बढ़ी शराबखोरी

ग्रामीणों के अनुसार शराब की लत ने इस परिवार को पहले ही बुरी तरह प्रभावित कर रखा था। करीब दो साल पहले आरोपी शिवशंकर की पत्नी भी पति की शराबखोरी और आए दिन होने वाले घरेलू विवादों से परेशान होकर उसे छोड़कर चली गई थी। वह अपने पीछे दो पुत्रों और दो पुत्रियों को छोड़ गई थी। बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी परिवार के अन्य सदस्यों पर आ गई थी। पत्नी के जाने के बाद शिवशंकर की शराब पीने की आदत और बढ़ती चली गई, जिसका दुखद परिणाम मंगलवार को सामने आया।

ये भी पढ़ें:निकाह से एक दिन पहले महिला का मर्डर; प्रेमी के साथ सोई थी, घर में मिला शव

एक भाई की मौत, दूसरा जाएगा जेल

घटना के बाद परिवार की स्थिति बेहद मार्मिक हो गई है। एक भाई की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा हत्या के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सकता है। चार मासूम बच्चों का भविष्य अंधेरे में फंस गया है। वहीं, 70 वर्षीय मां सरला देवी के सामने जीवन का सबसे बड़ा दुख खड़ा हो गया है। विडंबना यह रही कि घटना के समय वह मध्य प्रदेश के भिंड में रिश्तेदारी में गई हुई थीं। बेटे की हत्या और दूसरे बेटे की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं अब ये बात परेशान कर रही है कि बच्चों का पालन-पोषण कैसे किया जाएगा। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।