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निकाह से इनकार पर बड़े भाई ने बहन को सुलाया मौत की नींद, सिर में गोली मारकर की हत्या

Dinesh Rathour मेरठ, कार्यालय संवाददाता
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मेरठ में निकाह से इनकार करने पर भाई ने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। सोते समय बड़े भाई ने बहन के सिर में गोली मार दी। घटना के बाद से ही आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। 

निकाह से इनकार पर बड़े भाई ने बहन को सुलाया मौत की नींद, सिर में गोली मारकर की हत्या

Meerut News: यूपी के मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक भाई ने अपनी ही बहन को मौत की नींद सुला दिया। उसका कसूर इतना था कि वह निकाह नहीं करना चाहती थी। बड़ा भाई निकाह करने के लिए दबाव बना रहा था। इसी बात से गुस्साए भाई ने सोते समय हन के सिर में गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी भाई मौके से भाग निकला। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस की प्रथम दृष्ष्टया जांच में भी हत्या की वजह निकाह के लिए दबाव वाली बात सामने आई है। हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करने में जुटी है।

घटना लोहियानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जाकिर कॉलोनी की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार में जाकिर कॉलोनी स्थित ट्रांसफार्मर वाली गली में रहने वाले परिवार में शुक्रवार रात किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। जांच में सामने आया है कि 16 वर्षीय किशोरी को उसका बड़ा भाई निकाह करने को बोल रहा था। नाबालिग ने निकाह करने से इनकार कर दिया। इसी बात से बड़ा भाई झल्लाया हुआ था। भाई आरिश अपनी नाबालिग बहन पर कई दिनों से निकाह के लिए दबाव बना रहा था। लेकिन बहन ने निकाह को लेकर हामी नहीं भरी थी। शनिवार सुबह उसने सो रही बहन के सिर में तमंचे से गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल किशोरी को निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर लोहियानगर थाना पुलिस, फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए और आरोपी की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी गई।

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‘सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया, प्रथम दृष्टया जांच में मृतका के सगे बड़े भाई की भूमिका सामने आई है। आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हत्या के पीछे की वास्तविक वजह और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच की जा रही है।’

फिरौती के लिए अपहरण कर मासूम की हत्या

वहीं दूसरी गोरखपुर जिले सहजनवा कस्बे के वार्ड संख्या-9 पिपरा नई कॉलोनी के छह साल के मासूम की फिरौती के लिए अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। उसका शव घर से 500 मीटर दूर वार्ड संख्या-10 स्थित लुचुई रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक बंद मकान के पीछे खुले कमरे से बरामद किया गया। पुलिस ने बच्चे के घर में रहने वाले किरायेदार संतकबीरनगर के धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र के डबरा गांव के रहने वाले कल्पेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर शव बरामद किया गया। विनय सिंह उर्फ कन्हैया का छह वर्षीय पुत्र अंशुमान सिंह यूकेजी का छात्र था। वह गुरुवार शाम करीब पांच बजे घर के बाहर फुल्की खाने गया था। कुछ देर बाद घर लौटा और फिर बाहर निकल गया। देर शाम तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने तलाश शुरू की।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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