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घरेलू विवाद में बड़े भाई ने छोटे को मार डाला; कैंची से किए ताबड़तोड़ वार, दोनों नाबालिग

Apr 20, 2026 04:00 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, महराजगंज
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बड़े भाई की उम्र 16 और छोटे भाई की उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है। बात इतनी बिगड़ गई कि गुस्से में आकर बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर और हाथ पर कैंची से ताबड़तोड़ वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

घरेलू विवाद में बड़े भाई ने छोटे को मार डाला; कैंची से किए ताबड़तोड़ वार, दोनों नाबालिग

महराजगंज जिले के घुघली थाना क्षेत्र के ग्राम चौमुखा नौका टोला में सोमवार को एक मामूली घरेलू विवाद ने दिल दहला देने वाली वारदात का रूप ले लिया। बड़े भाई ने अपने ही सगे छोटे नाबालिग भाई पर कैंची से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घुघली सीएचसी से गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है।

घरेलू विवाद में बड़े भाई ने कैंची से हमला किया

बताया जा रहा है कि किसी पारिवारिक विवाद को लेकर दोनों नाबालिग भाइयों में जखीरा बाजार में विवाद हो गया। बड़े भाई की उम्र 16 और छोटे भाई की उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है। बात इतनी बिगड़ गई कि गुस्से में आकर बड़े भाई ने छोटे भाई के सर व हाथ पर कैंची से ताबड़तोड़ वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। लहुलूहान हालत में घायल किशोर मौके पर ही गिरकर तड़पने लगा।

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अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

घटना के बाद परिवार और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही घुघली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल किशोर को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुघली ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है।

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पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसओ कुंवर गौरव सिंह के अनुसार अभी तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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