Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newselder brother dies on day younger brother wedding funeral procession will be when wedding procession returns with bride
दुल्हन संग लौटेगा छोटे तब उठेगी बड़े भाई की अर्थी, आंखों में आंसू छिपा निकले बाराती

दुल्हन संग लौटेगा छोटे तब उठेगी बड़े भाई की अर्थी, आंखों में आंसू छिपा निकले बाराती

संक्षेप:

घर में शादी होने के कारण खुशियों का माहौल है। छोटे भाई की बारात जानी है। अगर पोस्टमार्टम होगा तो उन्हें मजबूरन शव को घर ले जाना पड़ेगा। इससे परिवार की खुशियां मातम में बदल जाएंगी। लिहाजा, उनके भाइयों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराने का आग्रह किया।

Mon, 24 Nov 2025 06:05 AMAjay Singh संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

वक्त की मार देखिए। एक तरफ छोटे भाई की बारात की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ हादसे में घायल हुए बड़े भाई की मौत हो गई। रविवार को शव का पोस्टमार्टम रुकवाकर परिजन सादगी से बारात ले गए। बारात लौटने के बाद सोमवार को बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जूही राखी मंडी निवासी 41 वर्षीय धर्मेंद्र कठेरिया ई-रिक्शा चालक थे। परिवार में पत्नी सोनी, तीन बेटियां और एक बेटा है। भाई सुरेंद्र ने बताया कि शुक्रवार को उनकी भांजी गुड़िया की शादी थी। इसमें शामिल होने के भाई मर्दनपुर स्थित एक गेस्ट हाउस गए थे। देर रात बाइक से लौटते समय पतरसा नहर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। इस दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होने से वह खड्ड में गिर पड़े। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें हैलट अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही हादसे की जानकारी परिजनों को दी। जहां इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई।

सोमवार को पोस्टमार्टम कराने का किया आग्रह

परिजनों के अनुसार घर में शादी होने के कारण खुशियों का माहौल है। रविवार को छोटे भाई की बारात जानी है। अगर पोस्टमार्टम होगा तो उन्हें मजबूरन शव को घर ले जाना पड़ेगा। इससे परिवार की खुशियां मातम में बदल जाएंगी। उनके भाइयों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराने का आग्रह किया।

लड़की का क्या कसूर

भाई सुरेंद्र ने बताया कि एक तरफ भाई का शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा है। वहीं दूसरी तरफ भाई की बारात जानी है। सोच नहीं पा रहे क्या करें। लेकिन इस अनहोनी में उस लड़की का क्या कसूर। इसलिए सिर्फ रस्म निभानी है। घर में बहू के आने के बाद भाई को कंधा देंगे।

परिवार को नहीं दी मौत की जानकारी

धर्मेंद्र की मौत के वक्त उनके छोटे भाई सुरेंद्र और चचेरे भाई रोहित अस्पताल में मौजूद थे। इसके बाद उनके शव को हैलट मोर्चरी में रखवाया गया। इस दौरान उनके भाई सुरेंद्र ने पुलिस को बताया कि रविवार को उनके छोटे भाई रोहित की शादी है। घर में खुशियों का माहौल होने के कारण उन्होंने किसी को भाई मौत की जानकारी नहीं दी है। गुजैनी थाना प्रभारी अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:दुल्हन ने दूल्हे के साथ फेरे तो लिए पर विदाई से पहले टूट गई शादी
ये भी पढ़ें:कलेवा के समय बिगड़ी बात, दूल्हे ने नहीं मानीं बात तो दुल्हन ने तोड़ दी शादी
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Marriage UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |