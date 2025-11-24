दुल्हन संग लौटेगा छोटे तब उठेगी बड़े भाई की अर्थी, आंखों में आंसू छिपा निकले बाराती

संक्षेप: घर में शादी होने के कारण खुशियों का माहौल है। छोटे भाई की बारात जानी है। अगर पोस्टमार्टम होगा तो उन्हें मजबूरन शव को घर ले जाना पड़ेगा। इससे परिवार की खुशियां मातम में बदल जाएंगी। लिहाजा, उनके भाइयों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराने का आग्रह किया।

वक्त की मार देखिए। एक तरफ छोटे भाई की बारात की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ हादसे में घायल हुए बड़े भाई की मौत हो गई। रविवार को शव का पोस्टमार्टम रुकवाकर परिजन सादगी से बारात ले गए। बारात लौटने के बाद सोमवार को बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

जूही राखी मंडी निवासी 41 वर्षीय धर्मेंद्र कठेरिया ई-रिक्शा चालक थे। परिवार में पत्नी सोनी, तीन बेटियां और एक बेटा है। भाई सुरेंद्र ने बताया कि शुक्रवार को उनकी भांजी गुड़िया की शादी थी। इसमें शामिल होने के भाई मर्दनपुर स्थित एक गेस्ट हाउस गए थे। देर रात बाइक से लौटते समय पतरसा नहर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। इस दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होने से वह खड्ड में गिर पड़े। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें हैलट अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही हादसे की जानकारी परिजनों को दी। जहां इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई।

सोमवार को पोस्टमार्टम कराने का किया आग्रह परिजनों के अनुसार घर में शादी होने के कारण खुशियों का माहौल है। रविवार को छोटे भाई की बारात जानी है। अगर पोस्टमार्टम होगा तो उन्हें मजबूरन शव को घर ले जाना पड़ेगा। इससे परिवार की खुशियां मातम में बदल जाएंगी। उनके भाइयों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराने का आग्रह किया।

लड़की का क्या कसूर भाई सुरेंद्र ने बताया कि एक तरफ भाई का शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा है। वहीं दूसरी तरफ भाई की बारात जानी है। सोच नहीं पा रहे क्या करें। लेकिन इस अनहोनी में उस लड़की का क्या कसूर। इसलिए सिर्फ रस्म निभानी है। घर में बहू के आने के बाद भाई को कंधा देंगे।