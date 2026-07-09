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छोटे भाई की मौत के सदमे में बड़े ने तोड़ा दम; हार्ट अटैक से गई जान, दो मौतों से परिवार में कोहराम

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता
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रामपुर के सैदनगर क्षेत्र में छोटे भाई की बीमारी से मौत का सदमा बड़े भाई सहन नहीं कर सके। दफन की तैयारी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और हार्ट अटैक से मौत हो गई। महज आठ घंटे के भीतर दो सगे भाइयों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

छोटे भाई की मौत के सदमे में बड़े ने तोड़ा दम; हार्ट अटैक से गई जान, दो मौतों से परिवार में कोहराम

जिले के सैदनगर क्षेत्र में दो सगे भाइयों की महज आठ घंटे के भीतर हुई मौत से पूरे गांव में मातम छा गया। छोटे भाई की बीमारी के चलते मौत हुई, जबकि बड़े भाई की मौत सदमे के कारण हार्ट अटैक आने से होने की बात सामने आई है। इस हृदयविदारक घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक का माहौल है। घटना अजीमनगर थाना क्षेत्र के बढ़ापुरा शुमाली गांव की है। गांव निवासी 55 वर्षीय रईस लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बुधवार सुबह करीब 11 बजे बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों को सूचना दी तथा शाम को दफन की तैयारियां शुरू कर दीं। रईस की मौत से परिवार गहरे सदमे में था। उनके बड़े भाई 65 वर्षीय मारूम मियां भी छोटे भाई के निधन के बाद बेहद दुखी और गुमसुम हो गए थे।

छोटे भाई की मौत के सदमे से बड़े की मौत

परिजनों के अनुसार, बुधवार शाम जब घर में रईस के जनाजे और दफन की तैयारियां चल रही थीं, तभी मारूम मियां की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत इलाज के लिए स्थानीय चिकित्सक के पास ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। प्रारंभिक तौर पर परिजन और ग्रामीण इसे छोटे भाई की मौत के सदमे से आया हार्ट अटैक मान रहे हैं।

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एक घर से उठीं दो अर्थियां, परिवार में मातम

एक ही दिन में दो सगे भाइयों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में चारों ओर चीख-पुकार और मातम का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं गांव के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं। दोनों भाइयों के निधन की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार उनके घर पहुंच गए और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। ग्राम प्रधान बाबूराम ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच गहरा स्नेह था। छोटे भाई रईस की मौत का गम मारूम मियां सहन नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों का एक ही दिन दुनिया से चले जाना पूरे गांव के लिए बेहद दुखद और भावुक कर देने वाली घटना है।

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