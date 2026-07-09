छोटे भाई की मौत के सदमे में बड़े ने तोड़ा दम; हार्ट अटैक से गई जान, दो मौतों से परिवार में कोहराम

रामपुर के सैदनगर क्षेत्र में छोटे भाई की बीमारी से मौत का सदमा बड़े भाई सहन नहीं कर सके। दफन की तैयारी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और हार्ट अटैक से मौत हो गई। महज आठ घंटे के भीतर दो सगे भाइयों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

जिले के सैदनगर क्षेत्र में दो सगे भाइयों की महज आठ घंटे के भीतर हुई मौत से पूरे गांव में मातम छा गया। छोटे भाई की बीमारी के चलते मौत हुई, जबकि बड़े भाई की मौत सदमे के कारण हार्ट अटैक आने से होने की बात सामने आई है। इस हृदयविदारक घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक का माहौल है। घटना अजीमनगर थाना क्षेत्र के बढ़ापुरा शुमाली गांव की है। गांव निवासी 55 वर्षीय रईस लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बुधवार सुबह करीब 11 बजे बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों को सूचना दी तथा शाम को दफन की तैयारियां शुरू कर दीं। रईस की मौत से परिवार गहरे सदमे में था। उनके बड़े भाई 65 वर्षीय मारूम मियां भी छोटे भाई के निधन के बाद बेहद दुखी और गुमसुम हो गए थे।

छोटे भाई की मौत के सदमे से बड़े की मौत परिजनों के अनुसार, बुधवार शाम जब घर में रईस के जनाजे और दफन की तैयारियां चल रही थीं, तभी मारूम मियां की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत इलाज के लिए स्थानीय चिकित्सक के पास ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। प्रारंभिक तौर पर परिजन और ग्रामीण इसे छोटे भाई की मौत के सदमे से आया हार्ट अटैक मान रहे हैं।