एक ठे मुगल राजा रहल…, मायावती के घर पहुंचे कांग्रेसियों को लेकर OP राजभर का अखिलेश पर तंज
सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने पहले भोजपुरी फिर अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए हिंदी में पोस्ट लिखकर यह तंज कसा है। भोजपुरी से शुरुआत करते हुए OP राजभर ने लिखा-‘ एक ठे मुगल राजा रहल, ओके लोग कहें 'शाहे बेखबर'... जा के पता कर लीहा इतिहास में...@yadavakhilesh क हाल देख के अब दया आवत ह।
UP News : उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर अभी से सियासी पारा चढ़ने लगा है। हाल में बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया और कांग्रेस अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम तब चर्चा में आ गए थे जब दोनों अचानक बसपा सुप्रीमो मायावती के यहां मुलाकात के लिए पहुंच गए थे लेकिन यह मुलाकात हो नहीं पाई थी। अब योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस प्रकरण को लेकर कांग्रेस की अगुवाई वाले 'इंडिया' (I.N.D.I.A - Indian National Developmental Inclusive Alliance) गठबंधन में शामिल सपा के प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है। शनिवार को सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में ओपी राजभर ने लिखा- ‘एक ठे मुगल राजा रहल, ओके लोग कहें 'शाहे बेखबर'...।’
ओमप्रकाश राजभर ने पहले भोजपुरी फिर अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए हिंदी में पोस्ट लिखकर यह तंज कसा है। भोजपुरी से शुरुआत करते हुए ओपी राजभर ने लिखा-‘ एक ठे मुगल राजा रहल, ओके लोग कहें 'शाहे बेखबर'... जा के पता कर लीहा इतिहास में...@yadavakhilesh क हाल देख के अब दया आवत ह। जौने कांग्रेसियन के तू आपन 'लंगोटिया यार' समझे ल, ऊ बिन पेनी क लोटा हउवन कुल...।’
सुभासपा प्रमुख ने आगे लिखा- ‘हिम्मत देखा एनहन क... कि जननेता आदरणीय बहनजी के घरे पहुंच गइलन कुल...सोचले रहलन होइहैं कि अपने ठगबंधन में बहनजी के शामिल कर लेवल जाए... बहिन जी दुअरिये से भगा देहलिन...अभइहैं तमिलनाडु में इहे लंगोटिया यार दगाबाजी कइलस, तब्बो इनकर दिमाग ना खुलल... ए अखिलेश, तोहार ई परम प्रिय लोग अब तिलचट्टा आउर छिपकली के चक्कर में पड़ गयल हउवन... देख ल आपन हाल...तू एक काम करा... सार्वजनिक आके बोल द कि राहुल गांधी
@RahulGandhi हमार बड़का भइया हउवन...सच्चाई ई ह कि अब तोके केहू भाव ना देत ह...घरे में तोहरे चच्चा क अलगै 'खेला' चालू हो गयल ह...सब के समझ में आ गयल ह, तू बस एसी कमरा में बइठ के अंड बंड, बेमतलब क बाल बोले वाला नेता हउवा... आवा 45 डिग्री में, निकला घाम में...कि तिलचट्टा के सहारे तो हू चुनाव जीते क बिचार बनावत हउवा...प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेतना मरजी ज्ञानी बन जा, 2022 से भी बुरा हाल होए जात ह तोहार…।’
भोजपुरी के बाद हिन्दी में भी दोहराईं बातें
भोजपुरी में इस तंज के बाद ओमप्रकाश राजभर ने हिन्दी में भी यही बातें दुहराईं। उन्होंने लिखा- ‘अखिलेश जी आपके लिए हिन्दी तर्जुमा-एक मुगल राजा था, उसको लोग 'शाहे बेखबर' कहते थे...इतिहास में पता कर लीजिएगा उसका नाम...वैसे आजादी के बाद वाले मुगल लोग भी 'शाहे बेखबर' ही हैं...अखिलेश का हाल देख कर अब दया आ रही है। जिन कांग्रेसियों को वो अपना 'लंगोटिया यार' समझ रहे हैं, वो तो बिन पेनी के लोटा निकले। उनकी हिम्मत तो देखिए वह अपने ठगबंधन वाली गंदी मानसिकता लेकर पहुंच गये बहन जी के घर...बहन जी ने दरवाजे से ही भगा दिया...अभी हाल ही में तमिलनाडु में इनके यही लंगोटिया यार, दगाबाजी करते हुए पाला बदल लिये, तब भी इनका दिमाग नहीं खुला...आपके ये परम प्रिय लोग अब कॉकरोच और छिपकली के चक्कर में पड़ गये हैं...देख लीजिए अपना हाल...क्या से क्या हो गये आप...एक काम कीजिए... सार्वजनिक आकर के बोल दीजिए कि राहुल गांधी हमारे बड़े भाई हैं... सच्चाई ये है कि अब आपको कोई भाव नहीं दे रहा है...घर में आपके चाचा का अलग खेल चालू हो गया है...सब को समझ में आ रहा है कि आप बस एसी कमरे में बैठ के अंड बंड, बेमतलब की बाल बोलने वाले नेता हो। आइए कभी 45 डिग्री में... निकलिए धूप में...या फिर तेलचट्टा के सहारे चुनाव जीतने का विचार तो नहीं है न आपका...? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना मर्जी ज्ञानी बन जाइए, इस बार 2022 से भी बुरा हाल होगा आप लोगों का...।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें