एक ठे मुगल राजा रहल…, मायावती के घर पहुंचे कांग्रेसियों को लेकर OP राजभर का अखिलेश पर तंज

सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने पहले भोजपुरी फिर अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए हिंदी में पोस्ट लिखकर यह तंज कसा है। भोजपुरी से शुरुआत करते हुए OP राजभर ने लिखा-‘ एक ठे मुगल राजा रहल, ओके लोग कहें 'शाहे बेखबर'... जा के पता कर लीहा इतिहास में...@yadavakhilesh क हाल देख के अब दया आवत ह।

UP News : उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर अभी से सियासी पारा चढ़ने लगा है। हाल में बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया और कांग्रेस अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम तब चर्चा में आ गए थे जब दोनों अचानक बसपा सुप्रीमो मायावती के यहां मुलाकात के लिए पहुंच गए थे लेकिन यह मुलाकात हो नहीं पाई थी। अब योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस प्रकरण को लेकर कांग्रेस की अगुवाई वाले 'इंडिया' (I.N.D.I.A - Indian National Developmental Inclusive Alliance) गठबंधन में शामिल सपा के प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है। शनिवार को सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में ओपी राजभर ने लिखा- ‘एक ठे मुगल राजा रहल, ओके लोग कहें 'शाहे बेखबर'...।’

ओमप्रकाश राजभर ने पहले भोजपुरी फिर अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए हिंदी में पोस्ट लिखकर यह तंज कसा है। भोजपुरी से शुरुआत करते हुए ओपी राजभर ने लिखा-‘ एक ठे मुगल राजा रहल, ओके लोग कहें 'शाहे बेखबर'... जा के पता कर लीहा इतिहास में...@yadavakhilesh क हाल देख के अब दया आवत ह। जौने कांग्रेसियन के तू आपन 'लंगोटिया यार' समझे ल, ऊ बिन पेनी क लोटा हउवन कुल...।’

सुभासपा प्रमुख ने आगे लिखा- ‘हिम्मत देखा एनहन क... कि जननेता आदरणीय बहनजी के घरे पहुंच गइलन कुल...सोचले रहलन होइहैं कि अपने ठगबंधन में बहनजी के शामिल कर लेवल जाए... बहिन जी दुअरिये से भगा देहलिन...अभइहैं तमिलनाडु में इहे लंगोटिया यार दगाबाजी कइलस, तब्बो इनकर दिमाग ना खुलल... ए अखिलेश, तोहार ई परम प्रिय लोग अब तिलचट्टा आउर छिपकली के चक्कर में पड़ गयल हउवन... देख ल आपन हाल...तू एक काम करा... सार्वजनिक आके बोल द कि राहुल गांधी

@RahulGandhi हमार बड़का भइया हउवन...सच्चाई ई ह कि अब तोके केहू भाव ना देत ह...घरे में तोहरे चच्चा क अलगै 'खेला' चालू हो गयल ह...सब के समझ में आ गयल ह, तू बस एसी कमरा में बइठ के अंड बंड, बेमतलब क बाल बोले वाला नेता हउवा... आवा 45 डिग्री में, निकला घाम में...कि तिलचट्टा के सहारे तो हू चुनाव जीते क बिचार बनावत हउवा...प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेतना मरजी ज्ञानी बन जा, 2022 से भी बुरा हाल होए जात ह तोहार…।’