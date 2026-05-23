एक नहीं सौ मुकदमे...अजय राय ने वीडियो को बताया AI जेनरेटेड, FIR पर बोले-मेरे खिलाफ साजिश

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत ही गंदी और अमर्यादित टिप्पणी किए जाने का आरोप है। अजय राय ने कहा कि यह उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह एआई जेनरेटेड वीडियो है। उनकी छवि को खराब करने के लिए यह किया गया है।

UP News : प्नधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर महोबा में FIR दर्ज होने के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अपने बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने इसे अपने खिलाफ साजिश बताते हुए वीडियो के AI जेनरेटेड होने की बात कही है। अजय राय ने कहा कि मुझ पर एक नहीं सौ मुकदमे दर्ज हो जाएं लेकिन उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए जिसके परिवारीजनों से मिलने मैं गया था।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत ही गंदी और अमर्यादित टिप्पणी किए जाने का आरोप है। अजय राय ने आरोप लगाया कि यह उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह एआई जेनरेटेड वीडियो है। उनकी छवि को खराब करने के लिए यह किया गया है।

उन्होंने कहा कि महोबा की घटना बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। एक दलित बच्ची के साथ 16 दिन तक लोगों ने रेप किया है। वहां पर हमको जाने के लिए पूरे बुंदेलखंड में चप्पे-चप्पे पर पुलिस लगा दी गई। हमारे कार्यकर्ता किसी तरह जंगल के रास्ते घुमा-घुमाकर ले गए। उस बच्ची की बात उठाने के लिए ये लोग आज एआई जेनरेट करके फर्जी वीडियो चला रहे है। एक नहीं 10 वीडियो चलाओ, मेरे पर एक नहीं सौ मुकदमे लगाओ लेकिन उस बच्ची को न्याय दो, यही मेरी मांग है। उन अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।