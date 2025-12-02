आईकार्ड रिबन से गला घुटा, बीएसएफ जवान के आठवीं के छात्र की मौत से हड़कंप

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newseighth grade student stirred up ID card ribbon, death of BSF jawan strangled in meeruth
Tue, 2 Dec 2025 10:02 AMYogesh Yadav मेरठ/कंकरखेड़ा, हिटी
मेरठ में कंकरखेड़ा के सैनिक विहार में सोमवार शाम हैरान कर देने वाली दर्दनाक घटना हुई। घर के अंदर स्कूल के आईकार्ड रिबन से गला घुटने के कारण आठवीं के छात्र की मौत हो गई। मां मकान के ऊपर वाले कमरे में बेटे को देखने पहुंची तो फर्श पर छात्र उलटा पड़ा मिला। गले में आईकार्ड का फंदा लगा था। परिजन उसे लेकर अस्पताल भागे, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।

सैनिक विहार कॉलोनी सी-ब्लॉक निवासी दीपक कुमार बीएसएफ में जवान हैं और त्रिपुरा में तैनाती है। घर पर पत्नी गुड़िया, 15 साल की बड़ी बेटी, 13 साल का मझला बेटा लक्ष्य और 11 साल की छोटी बेटी है। लक्ष्य आर्मी स्कूल में कक्षा 8 का छात्र था। शाम करीब 4.20 बजे लक्ष्य स्कूल ड्रेस बदलने को ऊपर वाले कमरे में चला गया। शाम करीब 6.30 बजे गुड़िया ऊपर वाले कमरे में गई तो वहां फर्श पर लक्ष्य उलटा पड़ा था। उसके गले में आईकार्ड के फीते से फंदा लगा था। लक्ष्य का शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था।

बेहोशी की हालत में ही लक्ष्य को लील गई मौत

बच्चे की इस तरह से मौत से लोग सकते में हैं। लक्ष्य की मां गुड़िया ने बताया कि रोजाना शाम को लक्ष्य को लेकर वह गांधी बाग स्थित क्रिकेट अकादमी जाती थी। सोमवार को छोटी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाने के कारण देर हो गई, इसलिए लक्ष्य को अकादमी लेकर नहीं जा सकी थी। जब शाम के समय वह घर आई तो लक्ष्य स्कूल की ड्रेस में था। इसके बाद वह कपड़े बदलने के लिए ऊपर गया था। माना जा रहा है कि लक्ष्य ने गले में पड़ा आईकार्ड घुमाया होगा और गला दबने से वह बेहोश हो गया। इसी बेहोशी में उसकी दम घुटने से मृत्यु हो गई।

मां ने किया हर संभव प्रयास, नहीं बची जान

लक्ष्य की मां गुड़िया उसे तलाशते हुए ऊपर के कमरे में पहुंची तो देखा कि लक्ष्य के सके गले में आईकार्ड स्ट्रिप का फंदा लगा था। गुड़िया ने आईकार्ड हटाया और बेटे को मुंह से सांस देने का प्रयास किया। लक्ष्य का शरीर ठंडा पड़ रहा था और गुड़िया ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। पड़ोसी पहुंचे और लक्ष्य को सीपीआर दिया। लक्ष्य को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। उसकी मां और बहन का रो-रोकर बुरा हाल था। मां बार-बार बेटे को याद कर बेसुध हो रही थी।

परिजनों ने पोस्टमार्टम से किया इंकार

लक्ष्य के चाचा अमित यूपी पुलिस में हैं और नोएडा में तैनाती है। अमित भी पहुंच गए और पुलिस भी आ गई। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई से इंकार किया और पोस्टमार्टम नहीं कराने की बात कही है।