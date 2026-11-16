आठवीं की छात्रा की कमरे में फांसी पर लटकती मिली लाश, मामा ने बुलाई पुलिस
सहारनपुर के एक घर में रविवार की रात आठवीं कक्षा की एक छात्रा की लाश फंदे पर लटकती मिली। परिजनों के मुताबिक, रविवार की शाम छात्रा कमरे में गई थी। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों ने दरवाजा खोला तो छात्रा फंदे पर लटकती मिली। घटना के समय सौतेली मां और उसके दो बेटे ही घर पर थे।
सहारनपुर/नकुड़, हिटी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के नकुड़ में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां के एक घर में रविवार रात 14 साल की आठवीं कक्षा की छात्रा का शव कमरे में दुपट्टे के सहारे फंदे पर लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, छात्रा अपने पिता और सौतेली मां के साथ रहती थी। परिजनों के मुताबिक, रविवार शाम करीब छह बजे छात्रा कमरे में गई थी। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों ने दरवाजा खोला तो छात्रा फंदे पर लटकी मिली। घटना के समय सौतेली मां और उसके दो बेटे घर पर थे, जबकि पिता मौजूद नहीं था।
परिवार ने रात में रिश्तेदारों को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद गांव झबीरण निवासी छात्रा के मामा ने पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों के बीच सौतेली मां पर छात्रा को परेशान करने की चर्चाएं हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बताया गया कि छात्रा की मां की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। मृतका की दो बहनें भी हैं। वह कुछ दिन पहले तक दादी के पास रहती थी और हाल ही में पिता के घर आई थी। परिवार करीब दस साल से कस्बे में रह रहा है।
सीओ जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। शरीर पर चोट के निशान या कमरे में सामान बिखरा हुआ नहीं मिला। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
पुलिस के पहुंचने से पहले उतारा शव
परिजनों के मुताबिक, छात्रा ने दुपट्टे से दीवार में लगी खूंटी पर फंदा बनाया था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों ने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खुलवाया। छात्रा को फंदे पर लटका देख परिजनों ने शव नीचे उतार लिया। पुलिस के पहुंचने से पहले शव नीचे उतारा जा चुका था।
कुछ दिन पहले ही आई थी पिता के घर
बताया गया कि छात्रा की मां की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली मां के दो बेटे हैं। छात्रा की दो बहनें भी हैं। वह पहले अपनी दादी के पास रहती थी और कुछ दिन पहले ही पिता के घर आई थी। परिवार करीब दस साल से कस्बे में रह रहा है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें