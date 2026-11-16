आठवीं की छात्रा की कमरे में फांसी पर लटकती मिली लाश, मामा ने बुलाई पुलिस

सहारनपुर के एक घर में रविवार की रात आठवीं कक्षा की एक छात्रा की लाश फंदे पर लटकती मिली। परिजनों के मुताबिक, रविवार की शाम छात्रा कमरे में गई थी। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों ने दरवाजा खोला तो छात्रा फंदे पर लटकती मिली। घटना के समय सौतेली मां और उसके दो बेटे ही घर पर थे।

सहारनपुर/नकुड़, हिटी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के नकुड़ में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां के एक घर में रविवार रात 14 साल की आठवीं कक्षा की छात्रा का शव कमरे में दुपट्टे के सहारे फंदे पर लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, छात्रा अपने पिता और सौतेली मां के साथ रहती थी। परिजनों के मुताबिक, रविवार शाम करीब छह बजे छात्रा कमरे में गई थी। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों ने दरवाजा खोला तो छात्रा फंदे पर लटकी मिली। घटना के समय सौतेली मां और उसके दो बेटे घर पर थे, जबकि पिता मौजूद नहीं था।

परिवार ने रात में रिश्तेदारों को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद गांव झबीरण निवासी छात्रा के मामा ने पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों के बीच सौतेली मां पर छात्रा को परेशान करने की चर्चाएं हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बताया गया कि छात्रा की मां की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। मृतका की दो बहनें भी हैं। वह कुछ दिन पहले तक दादी के पास रहती थी और हाल ही में पिता के घर आई थी। परिवार करीब दस साल से कस्बे में रह रहा है।

सीओ जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। शरीर पर चोट के निशान या कमरे में सामान बिखरा हुआ नहीं मिला। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

पुलिस के पहुंचने से पहले उतारा शव परिजनों के मुताबिक, छात्रा ने दुपट्टे से दीवार में लगी खूंटी पर फंदा बनाया था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों ने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खुलवाया। छात्रा को फंदे पर लटका देख परिजनों ने शव नीचे उतार लिया। पुलिस के पहुंचने से पहले शव नीचे उतारा जा चुका था।