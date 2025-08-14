विधानसभा में सीएम योगी से मिली आठ साल की श्रद्धा ठाकुर, इस बात के लिए जताया आभार

सीएम योगी से गुरुवार को विधानसभा परिसर में आठ साल की बच्ची श्रद्धा ठाकुर ने मुलाकात की। उसने सीएम योगी को उसके स्कूल की सड़क का निर्माण कराने के लिए आभार जताया। आठ महीने पहले 26 जनवरी को भी श्रद्धा की सीएम योगी से मुलाकात हुई थी। तब उसने सड़क की मरम्मत कराने की अपील की थी।

उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गुरुवार की सुबह मानसून सत्र में भाग लेने जा रहे मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ से आठ साल की श्रद्धा ठाकुर ने मुलाकात की। आठ महीने में श्रद्धा की सीएम योगी से यह दूसरी मुलाकात हुई। मुलाकात में बच्‍ची ने सीएम योगी को उसके स्कूल की सड़क की मरम्मत के लिए आभार जताया। इस मुलाकात के समय उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्‍वतंत्र देव सिंह समेत कई विधायक व नेता भी मौजूद थे। श्रद्धा इससे पहले मुख्यमंत्री से गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिली थी। उस दौरान श्रद्धा ने सीएम योगी से अपने स्कूल की सड़क की मरम्मत करवाने का अनुरोध किया था। कुछ समय बाद ही सड़क की मरम्मत हो गई थी। आज उसी का आभार जताने दोबारा श्रद्धा सीएम योगी से मिलने पहुंची थी।

श्रद्धा ने पीटीआई-वीडियो से कहा मैंने उन्हें धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने मेरे स्कूल की सड़क की मरम्मत करवाई। मैं पहले भी उनसे अपने स्कूल की सड़क के बारे में शिकायत करने के लिए मिली थी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में हिस्सा लेने विधान भवन पहुंचे थे। तभी उनकी नजर नन्ही बच्ची श्रद्धा ठाकुर पर पड़ी। योगी ने मुस्कराते हुए श्रद्धा की तरफ देखा और उसे अपने पास बुलाया। योगी ने श्रद्धा से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा, दुलारा और आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ गए।