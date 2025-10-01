सपा पार्षद समेत आठ के घर पकड़ाई बिजली चोरी, 1.12 करोड़ जुर्माना; बरेली बवाल के बाद ऐक्शन

50 पुलिसकर्मियों, सीओ सीटी, एसडीएम सदर की मौजूदगी में अधिशासी अभियंता एचआर वर्टिकल रामलाल, विजिलेंस प्रभारी प्रवर्तन प्रथम दल विक्रम सिंह ने पूरी टीम के साथ चेकिंग की। इसमें पांच परिसरों में 93 ई-रिक्शा, बिजली के पोल से सीधा कटिया डालकर 77 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी गई।

मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार मोहसिन रजा, सपा पार्षद ओमान खान, पूर्व पार्षद मो. नदीम समेत आठ लोगों के यहां बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली निगम और विजिलेंस टीम ने सभी आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ 1.12 करोड़ का जुर्माना लगाया है। छापेमारी में टीम को अवैध रूप से ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन, घरों में डायरेक्ट कटिया डालकर बिजली चोरी मिली। जांच में 77.1 किलोवाट की बिजली चोरी मिली।

मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने बताया कि बानखाना मोहल्ले के रजा चौक में बिजली चोरी की जानकारी पर अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता रेड वर्टिकल को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। शहर के हालात देखते हुए डीएम, एसएसपी को सूचना देकर पुलिस फोर्स की मांग की गई।

50 पुलिसकर्मियों, सीओ सीटी, एसडीएम सदर की मौजूदगी में अधिशासी अभियंता एचआर वर्टिकल रामलाल, विजिलेंस प्रभारी प्रवर्तन प्रथम दल विक्रम सिंह ने पूरी टीम के साथ चेकिंग की। चेकिंग में पांच परिसरों में 93 ई-रिक्शा, बिजली के पोल से सीधा कटिया डालकर 77 किलोवाट की बिजली चोरी करते पकड़े गए। सभी अवैध केबल काटकर कब्जे में लिया गया।

इसके अलावा तीन घरों में सीधे केबल डालकर बिजली चोरी पकड़ी गई। टीम ने सपा पार्षद ओमान रजा के यहां 10.5 किलोवाट, पूर्व पार्षद मो. नदीम के यहां 9.8 किलोवाट, बरकत रजा खान के यहां 17.5 किलोवाट, मोहसिन रजा के यहां 14.7 किलोवाट, वसीम खान के यहां 12.6 किलोवाट, पूर्व पार्षद ओमान रजा के दूसरी जगह पर चार किलोवाट, मो. हसीन के यहां चार किलोवाट, यासीन मियां के यहां चार किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी गई।