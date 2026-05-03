आठ महीने की प्रेग्नेंट की बॉयफ्रेंड के घर फंदे से लटकती मिली लाश, प्रेमी परिवार संग हिरासत में

गोरखपुर में रविवार तड़के गर्भवती लड़की की लाश मिलने की सूचना जंगल में आग की तरह इलाके में फैल गई। लाश लड़की के प्रेमी के घर में फंदे से लटकता मिलने से क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की पहचान रोशनी के रूप में हुई है।

UP News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आठ महीने की एक प्रेग्नेंट लड़की की डेडबॉडी उसके बॉयफ्रेंड के घर फंदे से लटकती मिली। इस घटना के सामने आने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़की की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लड़की के परिवारवाले उसके बॉयफ्रेंड और परिवारीजनों पर हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगा रहे हैं। उनकी शिकायत पर पुलिस ने प्रेमी और उसके परिवारीजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

घटना, गोरखपुर के कैम्पियरगंज के नगर पंचायत चौमुखा क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 अटल नगर मंतापुर की है। रविवार तड़के गर्भवती लड़की की लाश मिलने की सूचना जंगल में आग की तरह इलाके में फैल गई। लाश लड़की के प्रेमी के घर में फंदे से लटकता मिलने से क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की पहचान रोशनी के रूप में हुई है। उसकी लाश बॉयफ्रेंड सूरज पुत्र बजरंगी साहनी के घर के टिनशेड के कमरे में बांस की लकड़ी से दुपट्टे के सहारे लटकती मिली।

बताया जा रहा है कि रोशनी और सूरज के बीच लंबे समय से अफेयर चल रहा था। इस बीच लड़की गर्भवती हो गई थी। बीते मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच सुलह हुई थी, जिसमें सूरज ने छठ पर्व के बाद हिंदू रीति-रिवाज से शादी करने का आश्वासन दिया था और रोशनी को अपने घर ले आया था। मृतका के परिवारीजनों ने युवक और उसके परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे रोशनी को अपने घर में रखने के पक्ष में नहीं थे और पहले भी उसे जान से मारने की धमकी दे चुके थे। परिजनों का आरोप है कि युवती की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया है।