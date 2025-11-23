Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsEight members of a family attempted self-immolation in Lucknow; Policemen saved him
एक परिवार के आठ सदस्यों ने किया आत्मदाह का प्रयास; पुलिसकर्मियों ने बचाया

संक्षेप:

यूपी के लखनऊ में एक परिवार के आठ सदस्यों ने आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दौड़कर उन्हें रोक लिया और बड़ी घटना होने से बचा लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

Sun, 23 Nov 2025 03:10 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब उन्नाव के आसीवन क्षेत्र से आए एक परिवार के आठ सदस्यों ने गोल्फ चौराहे के पास आत्मदाह का प्रयास किया। परिवार के तीन सदस्यों ने खुद पर पेट्रोल डाल लिया था, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दौड़कर उन्हें रोक लिया और बड़ी घटना होने से बचा लिया।

घटना सुबह उस समय हुई जब जगदीश यादव, निवासी आसीवन, उन्नाव, अपने परिवार के आठ सदस्यों के साथ लखनऊ पहुंचे थे। जगदीश ने बताया कि उनके गांव में मारपीट और अन्य धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जगदीश आरोप है कि आसीवन पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की और विरोधी पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसी से परेशान होकर वह परिवार सहित लखनऊ अधिकारियों से मिलने आए थे।

जगदीश के अनुसार, वे अपनी शिकायत दर्ज कराने और न्याय की मांग को लेकर सुबह गोल्फ चौराहे पर पहुंचे। परिवार के तीन सदस्यों ने अचानक खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया और आत्मदाह का प्रयास किया। तभी वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और सभी को बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए।

पूरा परिवार अब पुलिस की निगरानी में

एसीपी हजरतगंज विकास कुमार जायसवाल ने बताया कि घटना की जानकारी उन्नाव पुलिस को दे दी गई है। पूरा परिवार अब पुलिस की निगरानी में है और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए उन्नाव पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। एसीपी ने कहा कि जगदीश और उनके परिजनों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है, ताकि वास्तविक कारणों और विवाद की प्रकृति को समझा जा सके। एसीपी विकास कुमार जायसवाल ने यह भी कहा कि जांच की जा रही है कि कहीं परिवार को किसी ने उकसाकर तो यहां नहीं भेजा। यदि ऐसा पाया गया, तो भड़काने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार को शांत कर सुरक्षित किया गया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
