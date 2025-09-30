Eight lakh employees UP may get bonus Yogi government preparing to give Diwali gift यूपी के आठ लाख कर्मचारियों को मिल सकता है बोनस, दिवाली का तोहफा देने की तैयारी में योगी सरकार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsEight lakh employees UP may get bonus Yogi government preparing to give Diwali gift

यूपी के आठ लाख कर्मचारियों को मिल सकता है बोनस, दिवाली का तोहफा देने की तैयारी में योगी सरकार

केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब प्रदेश सरकार भी तकरीबन आठ लाख कर्मचारियों को दीपावली का बोनस देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, दीपावली से पहले कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान हो जाएगा।

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाताTue, 30 Sep 2025 07:53 PM
share Share
Follow Us on
यूपी के आठ लाख कर्मचारियों को मिल सकता है बोनस, दिवाली का तोहफा देने की तैयारी में योगी सरकार

केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब प्रदेश सरकार भी तकरीबन आठ लाख कर्मचारियों को दीपावली का बोनस देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, दीपावली से पहले कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान हो जाएगा। बोनस की अधिकतम राशि 7000 रुपये तक हो सकती है।सूत्रों के मुताबिक, बोनस का लाभ अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ ही दैनिक वेतनभोगी और वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसके लिए वित्त विभाग पत्रावली तैयार कर रहा है। पत्रावली तैयार होने के बाद वित्त विभाग सरकार से सहमति लेगा और उसके बाद कार्यकारी आदेश जारी होंगे।

आदेश अक्तूबर के दूसरे सप्ताह तक जारी हो सकते हैं। बोनस की रकम कर्मचारियों की श्रेणी के मुताबिक तय होगी। यह 3400 रुपये से 7000 रुपये के बीच हो सकती है। अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की आधी रकम उनके जीपीएफ खाते में जमा होगी जबकि आधी रकम कर्मचारियों को उनके खाते में दी जाएगी। प्रदेश के तकरीबन 8 लाख कर्मचारियों को बोनस देने में सरकार के खजाने पर करीब 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बोझ आएगा।

डीए बढ़ोतरी का भी आदेश हो सकता है जारी

सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती है। इसके बाद प्रदेश सरकार भी महंगाई भत्ते और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर सकती है। इस बार महंगाई भत्ते में करीब तीन फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद है। अभी महंगाई भत्ता 55 फीसदी मिलता है, जो बढ़कर 58 फीसदी हो जाने की उम्मीद है।

CM Yogi Yogi Sarkar Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |