यूपी की आठ लाख बहुओं को ससुराल में नहीं मिल रहा राशन, समस्या का मायके से कनेक्शन

संक्षेप: नियम के अनुसार एक व्यक्ति का नाम एक ही जगह कार्ड पर होता है। कार्ड के लिए अपना विवरण भी देना होता है। प्रदेश की आठ लाख से अधिक महिलाओं की शादी के बाद जब ससुराल वालों ने राशन कार्ड में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया तो आधार कार्ड मिल गया। पता चला कि शादी के बाद नाम स्थानांतरित कराना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश भर में आठ लाख 25 हजार 493 बहुओं को उनके ससुराल में राशन ही नहीं मिल रहा है। ये वो बहुएं हैं, जिनका अपने मायके में राशन कार्ड पर नाम दर्ज हुआ। समय के साथ शादी हुई और मायके में आवेदन के बाद नाम कटा नहीं और ससुराल में जुड़ा नहीं। जिसके बाद जिलों के आवेदनों की स्थिति देखी तो आंकड़े सामने आए। सभी जिलों में अफसरों को निर्देश दिया गया है कि वो तत्काल यूनिट शिफ्ट करने का काम कराएं।

नियम के अनुसार एक व्यक्ति का नाम एक ही जगह कार्ड पर होता है। कार्ड के लिए अपना विवरण भी देना होता है। प्रदेश में आठ लाख से अधिक महिलाओं की शादी के बाद जब ससुराल वालों ने राशन कार्ड में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया तो आधार कार्ड मिल गया। इसमें मालूम चला कि शादी के बाद नाम स्थानांतरित होना है। अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग सत्य देव की ओर से सभी जिलों के अफसरों को यूनिट स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। जिससे पात्रों को उनके घर पर राशन मिल सके। प्रयागराज जिले की बात की जाए तो यहां पर चार हजार से अधिक ऐसे आवेदन पेंडिंग हैं। डीएसओ सुशील सिंह ने बताया कि इसे शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है।

42 लाख लोगों को मिल रहा है राशन वहीं प्रयागराज में पात्र गृहस्थी कार्ड धारक 10 लाख से अधिक हैं, जिन पर लगभग 42 लाख लोगों को सस्ती दरों पर राशन दिया जा रहा है। इसके साथ ही लगभग एक लाख अंत्योदय कार्ड धारक हैं। जिन्हें मुफ्त राशन दिया जाता है।