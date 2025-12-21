Hindustan Hindi News
eight lakh bahus in up are not getting ration in sasural problem caused due to their names on ration cards in mayka
यूपी की आठ लाख बहुओं को ससुराल में नहीं मिल रहा राशन, समस्या का मायके से कनेक्शन

संक्षेप:

नियम के अनुसार एक व्यक्ति का नाम एक ही जगह कार्ड पर होता है। कार्ड के लिए अपना विवरण भी देना होता है। प्रदेश की आठ लाख से अधिक महिलाओं की शादी के बाद जब ससुराल वालों ने राशन कार्ड में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया तो आधार कार्ड मिल गया। पता चला कि शादी के बाद नाम स्थानांतरित कराना पड़ेगा।

Dec 21, 2025 05:06 pm IST
उत्तर प्रदेश भर में आठ लाख 25 हजार 493 बहुओं को उनके ससुराल में राशन ही नहीं मिल रहा है। ये वो बहुएं हैं, जिनका अपने मायके में राशन कार्ड पर नाम दर्ज हुआ। समय के साथ शादी हुई और मायके में आवेदन के बाद नाम कटा नहीं और ससुराल में जुड़ा नहीं। जिसके बाद जिलों के आवेदनों की स्थिति देखी तो आंकड़े सामने आए। सभी जिलों में अफसरों को निर्देश दिया गया है कि वो तत्काल यूनिट शिफ्ट करने का काम कराएं।

नियम के अनुसार एक व्यक्ति का नाम एक ही जगह कार्ड पर होता है। कार्ड के लिए अपना विवरण भी देना होता है। प्रदेश में आठ लाख से अधिक महिलाओं की शादी के बाद जब ससुराल वालों ने राशन कार्ड में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया तो आधार कार्ड मिल गया। इसमें मालूम चला कि शादी के बाद नाम स्थानांतरित होना है। अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग सत्य देव की ओर से सभी जिलों के अफसरों को यूनिट स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। जिससे पात्रों को उनके घर पर राशन मिल सके। प्रयागराज जिले की बात की जाए तो यहां पर चार हजार से अधिक ऐसे आवेदन पेंडिंग हैं। डीएसओ सुशील सिंह ने बताया कि इसे शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है।

42 लाख लोगों को मिल रहा है राशन

वहीं प्रयागराज में पात्र गृहस्थी कार्ड धारक 10 लाख से अधिक हैं, जिन पर लगभग 42 लाख लोगों को सस्ती दरों पर राशन दिया जा रहा है। इसके साथ ही लगभग एक लाख अंत्योदय कार्ड धारक हैं। जिन्हें मुफ्त राशन दिया जाता है।

राशन वितरण के दौरान कोटा संचालिका से अभद्रता

उधर, बदायूं के मुजरिया क्षेत्र के गांव कोल्हाई में जाहरवीर स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित राशन कोटे पर वितरण के दौरान संचालिका के साथ गाली-गलौच और अभद्रता करने के मामले में पुलिस ने शांति भंग के तहत कार्रवाई की है। कोटा संचालिका के पति ने मुजरिया थाना प्रभारी को शिकायती पत्र में बताया कि राशन वितरण के समय गांव के ही एक व्यक्ति ने कम तौल का आरोप लगाते हुए संचालिका से अभद्र व्यवहार किया और गालियां दीं। कोटा संचालिका ने कहा कि सम्बन्धित व्यक्ति ने एक दिन पहले ही अपना राशन ले लिया था, बावजूद इसके दूसरे दिन आकर विवाद किया गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
