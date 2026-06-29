Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस के 8 आरोपी जेल में ही रहेंगे, पुलिस ने नहीं मांगी कस्टडी रिमांड

Ajay Singh संवाददाता, अयोध्या
Follow us on Google News
share

राममंदिर चढ़ावा चोरी के आठों आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। पुलिस ने उनकी कस्टडी रिमांड नहीं मांगी है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। 13 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। पुलिस ने जांच-पड़ताल तेज कर दी है। ताबड़तोड़ दबिश, दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। 

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस के 8 आरोपी जेल में ही रहेंगे, पुलिस ने नहीं मांगी कस्टडी रिमांड

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी में गिरफ्तार सभी आठ आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। अदालत ने आठों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (judicial custody) में जेल भेज दिया है। वकील आरोपियों का विरोध कर रहे हैं। सुरक्षा कारणों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की कोर्ट में पेशी कराई गई। इस दौरान पुलिस की ओर से सरकारी वकील ने अब तक की गई जांच के बारे में अदालत को जानकारी दी। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों की रिमांड की कोई मांग नहीं की थी। बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस अपनी जांच में जुटी है। रिमांड की जरूरत पड़ने पर पुलिस ज्यूडिशियल कस्टडी के दौरान भी रिमांड की मांग कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

बता दें कि चढ़ावा चोरी को लेकर सीएम योगी के निर्देश पर बनी एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस का ऐक्शन तेज हो गया है। ट्रस्ट की तरफ से नोटों की गिनती में लगाए गए आठ लोगों रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, करुणेश पांडेय, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला और रमाशंकर मिश्रा के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ घंटों के अंदर ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई। मिली जानकारी के अनुसार इनसे करीब 80 लाख रुपए बरामद भी किए गए।

ये भी पढ़ें:राममंदिर चढ़ावा चोरी पर रार, ट्रस्ट और मंदिर निर्माण समिति में बढ़ीं दूरियां

आठ आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी भी की है। आरोपियों के घरों पर भी छापेमारी गई है। पुलिस मामले में सबूत जुटाने की कोशिशों में जुटी है। बताया जा रहा है कि आरोपियों को जेल भेजने से पहले हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस अपनी पड़ताल आगे बढ़ा रही है। इस दौरान जब कभी आरोपियों से पूछताछ की जरूरत पड़ी, पुलिस उनकी रिमांड के लिए कोर्ट का रुख कर सकती है। सोमवार को आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिलने के बाद इतना तय हो गया है कि फिलहाल वे जेल में ही रहेंगे। इस दौरान पुलिस की जांच टीमें आरोपियों से जुड़े दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के सत्यापन में जुटी हैं।

आरोपियों के घरों के बाहर पसरा सन्नाटा,परिजन चुप

चढ़ावे की रकम के आरोप में जेल जाने के बाद सभी आठ आरोपियों के घर के सामने सन्नाटा पसर गया। पड़ोसी तरह-तरह की चर्चा शुरू कर दिए हैं ज्यादातर लोग बताते हैं कि उन्हें इस बात का शक पहले से था की कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि उनके रहन-सहन में एकाएक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा था।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर चढ़ावा चोरी: प्लाट, गाड़ियों में खपाई रकम, रिश्तेदारों को भी बांटा नकद
ये भी पढ़ें:चढ़ावा चोरी: जांच की जद में बैंक कर्मचारी, एसबीआई की अयोध्या शाखा पहुंची पुलिस
ये भी पढ़ें:राम मंदिर के दान चोरों का केस कोई नहीं लड़ेगा, वकीलों ने कर दिया साफ इनकार

चंपत राय और अनिल मिश्र ने मंदिर से बनाई दूरी

श्रीराम जन्मभूमि परिसर के कर्मचारी जिस व्यक्तित्व की उपस्थिति मात्र के एहसास से चौकन्ने हो जाते थे। ऐसे ट्रस्ट महासचिव चंपतराय और उनके सहयोगी डा. अनिल मिश्र बीते दो दिनों से मंदिर परिसर और उसके आसपास नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसा तभी होता रहा है जब लोग शहर से बाहर होते थे। फिलहाल इन दिनों दोनों ही शहर में मौजूद हैं लेकिन उन्होंने राम मंदिर से दूरी बना रखी है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Ayodhya News Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।