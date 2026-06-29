राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस के 8 आरोपी जेल में ही रहेंगे, पुलिस ने नहीं मांगी कस्टडी रिमांड

राममंदिर चढ़ावा चोरी के आठों आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। पुलिस ने उनकी कस्टडी रिमांड नहीं मांगी है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। 13 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। पुलिस ने जांच-पड़ताल तेज कर दी है। ताबड़तोड़ दबिश, दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी में गिरफ्तार सभी आठ आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। अदालत ने आठों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (judicial custody) में जेल भेज दिया है। वकील आरोपियों का विरोध कर रहे हैं। सुरक्षा कारणों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की कोर्ट में पेशी कराई गई। इस दौरान पुलिस की ओर से सरकारी वकील ने अब तक की गई जांच के बारे में अदालत को जानकारी दी। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों की रिमांड की कोई मांग नहीं की थी। बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस अपनी जांच में जुटी है। रिमांड की जरूरत पड़ने पर पुलिस ज्यूडिशियल कस्टडी के दौरान भी रिमांड की मांग कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

बता दें कि चढ़ावा चोरी को लेकर सीएम योगी के निर्देश पर बनी एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस का ऐक्शन तेज हो गया है। ट्रस्ट की तरफ से नोटों की गिनती में लगाए गए आठ लोगों रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, करुणेश पांडेय, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला और रमाशंकर मिश्रा के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ घंटों के अंदर ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई। मिली जानकारी के अनुसार इनसे करीब 80 लाख रुपए बरामद भी किए गए।

आठ आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी भी की है। आरोपियों के घरों पर भी छापेमारी गई है। पुलिस मामले में सबूत जुटाने की कोशिशों में जुटी है। बताया जा रहा है कि आरोपियों को जेल भेजने से पहले हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस अपनी पड़ताल आगे बढ़ा रही है। इस दौरान जब कभी आरोपियों से पूछताछ की जरूरत पड़ी, पुलिस उनकी रिमांड के लिए कोर्ट का रुख कर सकती है। सोमवार को आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिलने के बाद इतना तय हो गया है कि फिलहाल वे जेल में ही रहेंगे। इस दौरान पुलिस की जांच टीमें आरोपियों से जुड़े दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के सत्यापन में जुटी हैं।

आरोपियों के घरों के बाहर पसरा सन्नाटा,परिजन चुप चढ़ावे की रकम के आरोप में जेल जाने के बाद सभी आठ आरोपियों के घर के सामने सन्नाटा पसर गया। पड़ोसी तरह-तरह की चर्चा शुरू कर दिए हैं ज्यादातर लोग बताते हैं कि उन्हें इस बात का शक पहले से था की कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि उनके रहन-सहन में एकाएक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा था।