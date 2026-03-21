अलीगढ़ में सड़क पर पढ़ी ईद की नमाज; पुलिस ने समझाकर हटाया, शियाओं ने काली पट्टी बांधी

अलीगढ़ में कुछ लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ी। दोनों ईदगाह के भर जाने के बाद कुछ लोग ईदगाह के बाहर डबल टंकी को जा रहे रास्ते पर बैठ गए और नमाज शुरू कर दी। हालांकि लोगों के हस्तक्षेप के बाद इन्हें हटा दिया गया। एएसपी मयंक पाठक का कहना है कि लोगों को समझाकर हटा दिया गया।

अलीगढ़ में ईद उल फितर पर शनिवार को शाहजमाल स्थित ईदगाह में शांतिपूर्ण नमाज संपन्न हुई। लोगों ने कौम की सलामती और देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिले और मुबारकबाद दी। शांति बनाए रखने के लिए पीएसी, आरएएफ के जवान मुस्तैद रहे। शुक्रवार की रात चांद दिखाई देने के बाद से मुस्लिम बस्तियों में खुशी का माहौल था। शनिवार सुबह जल्दी उठकर लोगों ने नमाज की तैयारियां शुरू कर दीं। निर्धारित समय से पहले मस्जिदों में नमाजी पहुंचना शुरू हो गए थे।

ईदगाह में दो पालियों में नमाज पढ़ी गई नमाजियों की संख्या को देखते हुए शाहजमाल ईदगाह पर दो पालियों में नमाज हुई। पहली पाली सात बजे व दूसरी पाली की नमाज आठ बजे शुरू हुई। नई ईदगाह भरने के बाद लोगों से अपील की गई कि वह सड़क पर नमाज न पढ़ें। दूसरी पाली की नमाज में शामिल हों। लोगों की प्रशासन की बात मानते हुए सहयोग भी किया। इसके अलावा ऊपरकोट जामा मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। लोग खुशी में सेल्फी लेते व एक दूसरे को गले मिलते हुए मुबारकबाद देते हुए नजर आए।

कुछ लोगों ने सड़क पर पढ़ी नमाज पुलिस के अपील को अधिकांश लोग मान गए। लेकिन, कुछ लोगों ने फिर भी सड़क पर नमाज पढ़ी। दोनों ईदगाह के भर जाने के बाद कुछ लोग ईदगाह के बाहर डबल टंकी को जा रहे रास्ते पर बैठ गए और नमाज शुरू कर दी। हालांकि लोगों के हस्तक्षेप के बाद इन्हें हटा दिया गया। एएसपी मयंक पाठक का कहना है कि लोगों को समझाकर हटा दिया था। अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है।

शिया समुदाय ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जामा मस्जिद में शिया समुदाय ने काली पट्टी बांधकर सुबह 9 बजे ईद उल फितर की नमाज अदा की गई, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। नमाज की इमामत इमाम ए जुमा मौलाना ज़ाहिद हुसैन रिजवी ने की। नमाज के बाद पहले खुतबे में मौलाना ज़ाहिद हुसैन रिजवी ने कहा कि माहे रमजान के तीस दिन रोजे रखने के बाद आज अल्लाह ने मुसलमानों की ईद का दिन करार दिया है। तीस दिन जो हमने गुनाहों से बचने की ट्रेनिंग ली थी, आज से उस पर अमल करने का दिन शुरू हो गया है। अब हमें पूरे साल नेक काम करने होंगे, तभी रमजान से हमने जो सीखा वो कामयाब होगा।

दूसरे खुतबे में मौलाना ज़ाहिद हुसैन रिजवी ने कहा कि आज हमारे ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। जब फिलिस्तीन में बच्चों का खून बहाया गया, तब भी हमने उन मज़लूमों की हिमायत में अपनी आवाज बुलंद की थी। और आज जब ईरान में 170 बच्चों को रोजे की हालत में शहीद कर दिया गया, तो हम उनके गम में भी शरीक हैं। हमारे रहबर लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को जिस तरीके से उनके घर वालों के साथ शहीद किया गया, वो दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। उनके गम में आज पूरी शिया क़ौम अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा कर रही है। कोई एक दूसरे से गले नहीं मिल रहा है और ना ही कोई खुशी का इज़हार कर रहा है।