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ईद पर हम खून की होली खेलेंगे...यूपी के भाजपा नेता के विवादित बोल, किस ओर था इशारा?

Mar 20, 2026 09:03 pm ISTDinesh Rathour फतेहपुर
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फतेहपुर में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल के विवादित बोल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह कह रहे हैं कि वे ईद पर होली खेलेंगे। खून वाली होली।

ईद पर हम खून की होली खेलेंगे...यूपी के भाजपा नेता के विवादित बोल, किस ओर था इशारा?

Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल के विवादित बोल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह कह रहे हैं कि वे ईद पर होली खेलेंगे। खून वाली होली। वीडियो वायरल होने के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने विरोध जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। हालांकि 'हिन्दुस्तान' इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष का 75 सेकेंड का यह वीडियो हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव के एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है। इसमें वह संप्रदाय विशेष की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि कोई एक मारेगा तो हम तमाम मारेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने कार्यक्रम में आपत्तिजनक बयान बाजी की। समुदाय विशेष के लोगों ने वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की है। सीओ सिटी प्रमोद शुक्ला ने बताया कि वीडियो की जानकारी मिली है। जांच की जा रही है। हालांकि अब तक मामले में किसी की ओर से तहरीर नहीं दी गई है।

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वीडियो किया डिलीट, जताया खेद

भड़काऊ बयानबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने शुक्रवार को अपना एक और वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि वीडियो को तोड़-मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। मैंने दिल्ली में हुई घटना के संबंध में यह बात कही थी। फिर भी मेरे बयान से किसी को ठेस लगी है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं अपना कथन वापस लेता हूं। इसके बाद उन्होंने बिगड़े बोल वाला वीडियो को अपने सोशल मीडिया एकाउंट से डिलीट कर दिया।

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पद दिलाने के बदले 50 लाख लेने का आरोप

जनवरी 2025 में पूर्व क्षेत्रीय मंत्री व भाजयुमो के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बांदा निवासी अजित कुमार गुप्ता ने मुखलाल पाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पार्टी में पद दिलाने के नाम पर पार्टी फंड में जमा कराने के लिए 50 लाख रुपये की मांग की थी। मैंने उन्हें 50 लाख कैश दे दिया, पर उन्होंने इसे जमा नहीं किया और पैसा अपने पास ही रख लिया। उन्होंने इसकी लिखित शिकायत संगठन से की थी। मुखलाल से बातचीत के आडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसे संज्ञान में लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया था। इसमें प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता, प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान और प्रदेश मंत्री शंकर लाल लोधी शामिल थे। सूत्रों का दावा था कि जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आरोप सही पाए थे। हालांकि रिपार्ट सार्वजनिक नहीं हुई थी। कुछ समय बाद मुखलाल से पद छीन लिया गया था।

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पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री पर लगाए थे आरोप

50 लाख कैश लेने के मामले में घिरे होने पर मुखलाल पाल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा था कि साध्वी के पास पहले मात्र तीन बीघा जमीन थी, जो अब बढ़कर 300 बीघा हो गई है। साथ ही उनके पास 50 डंपर ट्रक भी हैं। उन्होंने चुनाव के समय कक्षा आठ की फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल किया। इन आरोपों पर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने लोकपाल में शिकायत की थी। हालांकि जांच में साध्वी पर लगे आरोप फर्जी पाए गए थे। मुखलाल पाल ने पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा पर भी 200 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप लगाया था।

मंदिर-मकबरा विवाद में भी रही प्रमुख भूमिका

शहर के आबूनगर रेडैड्या स्थित कथित मकबरा में ठाकुर विराजमान मंदिर होने का दावा करते हुए मुखलाल पाल ने बीते साल 11 अगस्त को भारी भीड़ बुला कर आरपार के निपटारे का ऐलान किया था। भीड़ इकट्ठा होने के बाद कथित मकबरे में तोड़फोड़ हुई थी। मुखलाल पाल द्वारा एक अधिकारी को धमकाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले में शहर में कई दिनों तक तनाव रहा था।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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