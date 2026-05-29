Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में एक लाख का इनामी एहसान एनकाउंटर में ढेर, इंस्पेक्टर समेत दो पुलिसकर्मी घायल

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, सहारनपुर
share

सहारनपुर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हो गई। दिन दहाड़े हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक लाख का इनामी एहसान को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। छाती और पैर में गोली लगने से बदमाश की मौके पर ही मौत हो गई।

यूपी में एक लाख का इनामी एहसान एनकाउंटर में ढेर, इंस्पेक्टर समेत दो पुलिसकर्मी घायल

यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हो गई। दिन दहाड़े हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक लाख का इनामी एहसान को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। छाती और पैर में गोली लगने से बदमाश की मौके पर ही मौत हो गई। मुठभेड़ के दौरान इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

शुक्रवार की दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि सरसावा के कपूरी गांव निवासी एहसान अपने साथी के साथ कहीं जा रहा है। पुलिस ने आनन-फानन में जाल बिछाया और बदमाश एहसान और उसके साथी को घेर लिया। खुद को घिरा देखकर एहसान और उसके साथी ने फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पुलिस ने भी फायरिंग की। दिन दहाड़े दोनों ओर से जमकर गोलियां तड़तड़ाईं। इस दौरान एहसान का साथी मौका पाकर भाग निकला। लेकिन एहसान पुलिस की गोली का शिकार हो गया। पुलिस ने एहसान के छाती और पैर में गोली मारकर उसे ढेर कर दिया। दोनों ओर से हुई फायरिंग में थाना प्रभारी और हेड कांस्टेबल सोनू भी गोली लगने से घायल हो गए। कांस्टेबल सोनू के बाएं हाथ में गोली लगी है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। मुठभेड़ के बाद इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है।

Voice of UP

कई दिनों से एहसान की तलाश में थी पुलिस

एहसान पर अलग-अलग जिलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। सहारनपुर में करीब 13 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस ने एहसान पर एक लाख का इनाम घोषित किया था। पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन एहसान पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। शुक्रवार को पुलिस ने एहसान को एनकाउंटर में मार गिराया।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Saharanpur News UP Police UP Police Encounter अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।