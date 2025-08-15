बार-बार एहसास कराया जा रहा हम आज़ाद नहीं हुए हैं, बुलडोजर एक्शन की चेतावनी पर बरसे सांसद बर्क

संभल के समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउरर्हमान बर्क अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर एक्शन की चेतावनी पर सरकार पर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे बार-बार एहसास हो कि हम अभी आजाद नहीं हुए हैं।

उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को अवैध निर्माण के लिए जुर्माना भराया गया है। इसके साथ ही अवैध हिस्से को 30 दिन के अंदर खुद ढहाने का अल्टीमेटम देने के साथ ही ऐसा नहीं करने पर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसे लेकर सांसद बर्क ने सरकार की बुलडोज़र नीति की आलोचना करते हुए कहा कि यह न केवल घरों और दुकानों को ध्वस्त कर रही है, बल्कि पीड़ितों के अधिकारों को भी कुचल रही है। उन्होंने बुलडोजर एक्शन को गलत बताते हुए कहा कि जब देश आजाद हो गया है तो ऐसी कोई कार्रवाई बार-बार नहीं करनी चाहिए, जिससे यह एहसास हो कि ''हम अभी आज़ाद नहीं हुए हैं''।

बर्क ने अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर संवाददाताओं के एक सवाल के जवाब में कहा कि यह खेद की बात है कि हमारे देश के तीनों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अब एक ही शक्ति द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। संभल में जिला प्रशासन ने हाल के महीनों में अतिक्रमण-विरुद्ध कार्रवाई के तहत बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है और अतिक्रमित जगहों को खाली कराया गया है। सपा सांसद ने कहा कि दंड देने का अधिकार न्यायपालिका के पास है, कार्यपालिका के पास नहीं और सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार ऐसी कार्रवाइयों को रोकने को कहा है।

गौरतलब है कि सांसद बर्क के दीपासराय स्थित आवास के अवैध निर्माण प्रकरण में सांसद ने 1.35 लाख रुपये का जुर्माना जमा कर दिया है। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती एसडीएम कोर्ट के निर्देशानुसार 30 दिन के भीतर अवैध हिस्से को स्वयं हटाने की है। तय समय पर कार्रवाई न होने पर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बुलडोजर चलाकर निर्माण गिराया जाएगा और खर्च की वसूली भू-राजस्व की तरह होगी।