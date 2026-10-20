मुस्कान-साहिल के पुतले को फांसी, पूजा पंडाल के सामने लटकाया; नीले ड्रम कांड पर गुस्सा बरकरार

मेरठ के नीला ड्रम कांड में आरोपी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा दिए जाने के बाद लोग इस पर अपने-अपने ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। गोरखपुर में एक दुर्गा पूजा पंडाल के सामने मुस्कान-साहिल के पुतलों को फांसी पर लटकाया गया है। पुतलों को इस तरह लटकाए जाने की काफी चर्चा है।

गोरखपुर (खोराबार/कुसम्ही), हिन्दुस्तान संवाद। देश भर के लोगों को झकझोर कर रख देने वाले मेरठ के बहुचर्चित नीला ड्रम कांड यानी सौरभ राजपूत हत्याकांड को लेकर लोगों के मन में गम और गुस्सा अब तक वैसे ही बरकरार है। इसका ताजा उदाहरण दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान गोरखपुर में देखने को मिला जहां मुस्कान-साहिल को फांसी की सजा सुनाए जाने का समर्थन दोनों के पुतले को फांसी देकर प्रतीकात्मक रूप से किया गया। गोरखपुर के सिंघड़िया में एक पूजा पंडाल के सामने लोगों ने सड़क पर मुस्कान-साहिल के पुलते को फांसी पर लटका दिया। आने-जाने वाले लोग इन पुतलों को देखकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे जघन्य अपराधों में फांसी की सजा ही दी जानी चाहिए ताकि कोई भी ऐसा कृत्य करने से पहले हजार बार सोचे। लोग मुस्कान-साहिल को फांसी की सजा के अदालत के फैसले का समर्थन कर रहे हैं।

असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक विजयदशमी के पर्व पर सौरभ राजपूत मर्डर केस की मुस्कान एक बार फिर चर्चा में है। फांसी की सजा सुनने के बाद मेरठ जेल में उसने पूजा-पाठ छोड़ दिया है। इस बार उसने नवरात्र का व्रत भी नहीं रखा। चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में उसका यह दूसरा नवरात्र था, जबकि उसकी 10 महीने की छोटी बेटी पहली बार नवरात्र के दौरान मां के साथ जेल में रही। सोमवार को जेल में कन्या पूजन किया गया। अपनी माताओं के साथ रह रहीं चार कन्याओं को विधिवत भोजन कराया गया। मुस्कान की बेटी भी कन्याओं में शामिल रही। जेल में नवरात्र के दौरान 32 महिला बंदियों और कैदियों ने व्रत रखे थे। सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में अदालत से मृत्युदंड की सजा मिलने के बाद मुस्कान की धार्मिक गतिविधियां चर्चा में हैं। पिछले नवरात्र में धार्मिक गतिविधियों में शामिल रहने वाली मुस्कान ने इस बार न तो व्रत रखा और न ही पहले की तरह पूजा-पाठ किया।

फांसी की सजा के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है मुस्कान फांसी की सजा सुनने के बाद मुस्कान के व्यवहार में परिवर्तन देखा जा रहा है। वह पहले की तरह पूजा-पाठ नहीं कर रही है। उधर, वह सजा के खिलाफ अपील करने की तैयारी में हैं। उसने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने को निजी वकील की मांग की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के अनुसार, उसके आवेदन पर निजी वकील उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जाएगी। सजा सुनाए जाने के बाद जेल में मुस्कान अपनी छोटी बेटी के साथ है। वह अपनी बड़ी बेटी से मिलने के लिए भी तड़प रही है। उसने कई बार अपनी बड़ी बेटी से मिलने की इच्छा जताई है।