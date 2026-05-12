PM मोदी की अपील का असर: रैपिड रेल में मंत्री कपिलदेव, दिनेश खटिक ने लौटाया सुरक्षा दस्ता

जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक और व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल ने अपने व्यवहार से जनता के बीच सादगी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। दिनेश खटीक ने कहा कि अब वे क्षेत्र में बाइक से ही सफर करेंगे। उन्होंने अपना सुरक्षा दस्ता वापस कर दिया।

UP News : ईरान युद्ध से उपजे वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशहित में लोगों से पेट्रोल-डीजल का संयम से उपयोग करने, सोने की खरीदारी न करने, खाद्य तेल का इस्तेमाल कम करने, विदेश यात्रा से बचने सहित कुछ महत्वपूर्ण अपीलें की हैं। इन अपीलों का असर अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों पर दिखने लगा है। यूपी के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशहित के आह्वान को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है।

मंगलवार को जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक और व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल ने अपने व्यवहार से जनता के बीच सादगी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं दिनेश खटीक ने कहा कि अब वे क्षेत्र में बाइक से ही सफर करेंगे। मंगलवार को उन्होंने अपना सुरक्षा दस्ता वापस कर दिया। मंत्री कपिलदेव अग्रवाल का कहना है कि हर व्यक्ति को देश हित में सोचना चाहिए।

दिनेश खटीक ने छोड़ी लग्जरी गाड़ी, बाइक से चलेंगे ​हस्तिनापुर से विधायक और जलशक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपनी सरकारी स्कॉर्ट (सुरक्षा दस्ता) को मंगलवार को वापस कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वे अब क्षेत्र में भ्रमण और सामान्य कार्यों के लिए बाइक का उपयोग करेंगे। दिल्ली जाना होगा तो रैपिड से जाएंगे और दिल्ली में मेट्रो से चलेंगे। लखनऊ जाना होगा तो ट्रेन से चलेंगे। मंत्री ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया है कि वे वाहनों का कम से कम प्रयोग करें। प्रधानमंत्री ने देशहित और पर्यावरण सुरक्षा के लिए संसाधनों के संयमित उपयोग का आह्वान किया है, उसी का पालन करते हुए उन्होंने यह कदम उठाया है।