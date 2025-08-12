ट्रंप टैरिफ का यूपी पर यूं दिख रहा असर, मुरादाबाद में 30 अरब के आर्डर फंसे

मुरादाबाद की करीब 200 बड़ी निर्यात फर्मों में कामकाज ठप होने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वजह यह कि इन फर्मों में तैयार माल का 90 फीसदी से अधिक निर्यात अमेरिका को होता है। इन बड़ी निर्यात फर्मों में काम घटकर बहुत कम रह जाने के चलते कथित तौर पर कामगारों की छंटनी भी काफी तेजी से शुरू कर दी गई है।

Impact of Trump tariff on UP: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड टैरिफ के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद अब इसका असर उत्तर प्रदेश पर भी दिखने लगा है। अमेरिका को निर्यात होने वाले मुरादाबाद उत्पादों पर वहां लगने जा रहे 54.5 फीसदी टैरिफ के टेरर ने कारोबार को भारी संकट में डाल दिया है। मुरादाबाद के निर्यातकों को अमेरिका से मिलने वाले तीस अरब के ऑर्डर फंस गए हैं।

मुरादाबाद की करीब 200 बड़ी निर्यात फर्मों में कामकाज ठप होने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। क्योंकि, इन फर्मों में तैयार माल का 90 फीसदी से अधिक निर्यात अमेरिका को होता है। इन बड़ी निर्यात फर्मों में काम घटकर बहुत कम रह जाने के चलते कथित तौर पर कामगारों की छंटनी भी काफी तेजी से शुरू कर दी गई है। निर्यातकों का कहना है कि अमेरिका के खरीदारों ने नए ऑर्डर देने की प्रक्रिया को तो पूरी तरह से रोक दिया है।

पुराने ऑर्डरों के आधार पर जो माल अभी तैयार हो रहा है ऐसे ऑर्डर भी उन्होंने अब होल्ड पर डालने शुरू कर दिए हैं। जो माल पूरी तरह से तैयार हो चुका है सिर्फ उसी को शिप कराने की हामी अमेरिका के खरीदार भर रहे हैं। हालांकि, उसमें भी अमेरिका के खरीदार छोटे स्तर के कंसाइनमेंट को ही शिप करने के लिए राजी दिखाई दे रहे हैं।