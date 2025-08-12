effect of donald trump s tariff is visible on up orders worth 30 billion stuck in moradabad ट्रंप टैरिफ का यूपी पर यूं दिख रहा असर, मुरादाबाद में 30 अरब के आर्डर फंसे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
effect of donald trump s tariff is visible on up orders worth 30 billion stuck in moradabad

ट्रंप टैरिफ का यूपी पर यूं दिख रहा असर, मुरादाबाद में 30 अरब के आर्डर फंसे

मुरादाबाद की करीब 200 बड़ी निर्यात फर्मों में कामकाज ठप होने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वजह यह कि इन फर्मों में तैयार माल का 90 फीसदी से अधिक निर्यात अमेरिका को होता है। इन बड़ी निर्यात फर्मों में काम घटकर बहुत कम रह जाने के चलते कथित तौर पर कामगारों की छंटनी भी काफी तेजी से शुरू कर दी गई है।

Ajay Singh संवाददाता, मुरादाबादTue, 12 Aug 2025 09:13 AM
Impact of Trump tariff on UP: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड टैरिफ के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद अब इसका असर उत्तर प्रदेश पर भी दिखने लगा है। अमेरिका को निर्यात होने वाले मुरादाबाद उत्पादों पर वहां लगने जा रहे 54.5 फीसदी टैरिफ के टेरर ने कारोबार को भारी संकट में डाल दिया है। मुरादाबाद के निर्यातकों को अमेरिका से मिलने वाले तीस अरब के ऑर्डर फंस गए हैं।

मुरादाबाद की करीब 200 बड़ी निर्यात फर्मों में कामकाज ठप होने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। क्योंकि, इन फर्मों में तैयार माल का 90 फीसदी से अधिक निर्यात अमेरिका को होता है। इन बड़ी निर्यात फर्मों में काम घटकर बहुत कम रह जाने के चलते कथित तौर पर कामगारों की छंटनी भी काफी तेजी से शुरू कर दी गई है। निर्यातकों का कहना है कि अमेरिका के खरीदारों ने नए ऑर्डर देने की प्रक्रिया को तो पूरी तरह से रोक दिया है।

पुराने ऑर्डरों के आधार पर जो माल अभी तैयार हो रहा है ऐसे ऑर्डर भी उन्होंने अब होल्ड पर डालने शुरू कर दिए हैं। जो माल पूरी तरह से तैयार हो चुका है सिर्फ उसी को शिप कराने की हामी अमेरिका के खरीदार भर रहे हैं। हालांकि, उसमें भी अमेरिका के खरीदार छोटे स्तर के कंसाइनमेंट को ही शिप करने के लिए राजी दिखाई दे रहे हैं।

क्या बोले कारोबारी

एसईजेड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सेक्रेट्री विकास अग्रवाल ने बताया कि मुरादाबाद की कई बड़ी निर्यात फर्मों पर भारी संकट पैदा हो गया है। काम बेहद घटने से फर्मों के लिए बैंक से लिया जाना वाला पैकिंग क्रेडिट भी नहीं चुका पाने की स्थिति पैदा होने का अंदेशा बढ़ गया है। वहीं यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल अग्रवाल ने कहा कि निर्यात का क्षेत्र बड़ी संख्या में कामगारों को रोजगार देने से जुड़ा है। अगर सरकार की तरफ से मुरादाबाद के लिए दो हजार करोड़ का राहत पैकेज दे दिया जाए तभी यह इंडस्ट्री ट्रंप के टैरिफ के लगे झटके से उबर सकती है।

