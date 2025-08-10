नेपाल में लगातार बारिश का असर: सरयू ने पार किया खतरे का निशान, राप्ती-रोहिन का ये है हाल

शनिवार की शाम सरयू नदी एल्गिन ब्रिज, अयोध्या पुल, बरहज, तुर्तीपार, चांदपुर और मांझी के पास खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। सिंचाई विभाग के मुताबिक, शनिवार को 3.58 लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। इससे रविवार को जलस्तर और बढ़ने की संभावना है।

नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर तराई और पूर्वांचल की नदियों पर साफ दिखने लगा है। सरयू नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गई है, जबकि राप्ती और रोहिन नदियों में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। सिंचाई विभाग ने स्थिति को गंभीर मानते हुए निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है।

शनिवार की शाम सरयू नदी एल्गिन ब्रिज, अयोध्या पुल, बरहज, तुर्तीपार, चांदपुर और मांझी के पास खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सिंचाई विभाग के मुताबिक, शनिवार को 3.58 लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है, जिससे रविवार को जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। उधर, गोरखपुर के बर्डघाट में राप्ती नदी का जलस्तर शनिवार को 73.440 मीटर रिकॉर्ड हुआ। राप्ती खतरे के निशान से करीब 1.54 मीटर नीचे है। वहीं, त्रिमुहानी घाट पर रोहिन नदी का जलस्तर दिन भर घट-बढ़ करता रहा। भौराबारी में जलस्तर में लगातार बढ़ाव पर है।

दर्जनों गांव बाढ़ से घिरे नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदियों में छोड़े गए पानी से राप्ती नदी समेत अन्य नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इससे गोरखपुर जिले के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कछारांचल में ज्ञानकोल, बिहुआ, बगहा, नेतवार पट्टी और कोटिया निरंजन सहित दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं।

एसडीएम अमित जायसवाल ने बताया कि ज्ञानकोल गांव पूरी तरह से मैरुण्ड हो चुका है, जबकि बगहा, नेतवार पट्टी, कोटिया निरंजन और बिहुआ गांव आंशिक रूप से जलमग्न हैं। इन गांवों में दो नावों की व्यवस्था की गई है। तहसील गोला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बगहा, ज्ञानकोल आदि क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित लोगों में गर्म भोजन वितरण शनिवार शाम से शुरू करा दिया गया। सरयू के बढ़ते जलस्तर की दृष्टिगत सामुदायिक रसोई स्थापित कर गर्म भोजन वितरण शुरू करा दिया गया है।

संपर्क मार्गों पर भरा पानी रामजानकी मार्ग (डेरवा से बैरिया खास मार्ग) पर लखनौरी और सुबेदार नगर के पास सड़क पर पानी ओवरफ्लो कर रहा है। शनिवार सुबह तक जहां रास्ता खुला था, वहीं शाम होते-होते जलस्तर बढ़ने से सड़क पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। लखनौरा, हिंगुहार, और सुबेदार नगर माझा को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों पर भी कई जगहों पर पानी बह रहा है।

धान की फसल जलमग्न सुबेदार नगर माझा के रमेश यादव की मक्का और धान की फसल पूरी तरह बाढ़ के पानी से डूब गई है। वहीं फयनाथ तिवारी, प्रभु गोंड, शत्रुघ्न विश्वकर्मा, लालचन हरिजन सहित कई किसानों की धान की फसल और पशुओं का चारा भी बाढ़ के पानी में बह गया है। किसानों की मौसमी मेहनत और आजीविका पर भारी संकट मंडरा रहा है।

क्या बोले अधिकारी सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विपिन बिहारी सिंह ने बताया कि नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। अभियंताओं को सतर्क किया गया है। कटान या किसी भी आपात स्थिति में तत्काल बाढ़ बचाव प्रबंध लागू किया जाएगा।

राखी बांधने निकलीं बहनें बारिश और जलभराव में फंसीं रक्षाबंधन के पर्व पर शनिवार की दोपहर हुई बारिश ने गोरखपुर महानगर के लोगों की खुशियों का रंग थोड़ा फीका कर दिया। दोपहर करीब एक बजे के बाद शुरू हुई बारिश ने महानगर के निचले इलाकों पर जलभराव की समस्या खड़ी कर दी। इस कारण राखी लेकर भाइयों के घर जा रही कई बहनों को दिक्कतों का का सामना करना पड़ा।

जिला अस्पताल मार्ग पर जलभराव से मरीजों और उनके तीमारदारों दिक्कतें हुईं। इसी तरह बेतियाहाता में कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। मियां बाजार, पुराना रुस्तमपुर और दाऊदपुर नहर रोड की कॉलोनियों में पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कत हुई। यहां सिक्सलेन पर दाहिनी ओर नाला निर्माण पूरा न होने से जलभराव की समस्या हुई। नतीजतन दाऊदपुर चौराहा से राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल के घर तक जाने वाले मार्ग और दाऊदपुर चौराहे से सिक्सलेन तक जाने वाली सड़क पर करीब एक फुट से ज्यादा पानी भर गया। उधर रामजानकी नगर, विकास नगर समेत कई निचले क्षेत्रों में जलभराव की शिकायतें सामने आईं। नगर निगम के जेईऔर सफाई निरीक्षकों को वायरलेस पर तत्काल पंपिंग सेट शुरू कराने के निर्देश दिए गए।

काले बादलों के बीच कहीं झमाझम, कहीं बूंदाबांदी पूर्वी यूपी में चक्रवाती मानसूनी सिस्टम सक्रिय है। इसके प्रभाव से शनिवार को काले बादल छाए रहे। शहर में रुक-रुककर कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई तो कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को काले बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश हो सकती है। मंगलवार और बुधवार को जिले में ऑरेंज अलर्ट रहेगा।

शनिवार को जलस्तर नदी स्थान वर्तमान स्थिति

सरयू अयोध्या 93.290

सरयू तुर्तीपार 64.490

राप्ती बर्डघाट 73.440

रोहिन त्रिमुहानी 80.480