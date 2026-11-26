शिक्षामंत्री संदीप सिंह ने मेघना संग दिल्ली में लिए सात फेरे, आशीर्वाद देने पहुंचीं कई दिग्गज हस्तियां
यूपी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और उनके भाई सौरभ सिंह ने अपनी-अपनी दुल्हन के साथ सात फेरे लिए। यह शादी समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया। दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए कई दिग्गज हस्तियां पहुंचीं।
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के शिक्षामंत्री संदीप सिंह और मेघना चौधरी गुरुवार को विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। दिल्ली में आयोजित भव्य विवाह समारोह में दोनों ने एक-दूसरे का जीवनसाथी बनकर सात जन्मों तक साथ निभाने का संकल्प लिया। इस खास मौके पर देश की कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने शिरकत कर नवदंपती को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दीं। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू सहित कई केन्द्रीय मंत्रियों ने भी नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद प्रदान किया।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस विवाह समारोह की खास बात यह रही कि एक ही आयोजन में दो दूल्हों की शहनाइयां गूंजीं। शिक्षामंत्री संदीप सिंह के साथ उनके छोटे भाई सौरभ सिंह ने भी विवाह किया। सौरभ सिंह ने अंतरा त्यागी के साथ सात फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत की। एक ही परिवार में दो शादियों के चलते समारोह की रौनक और उत्साह देखते ही बना। विवाह की प्रमुख रस्में दिल्ली के होटल द लीला पैलेस में संपन्न हुईं। समारोह को भव्य और यादगार बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। राजनीतिक, सामाजिक और विभिन्न क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियों की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया। शाम को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी समेत कई दिग्गज नेता नवदंपतियों को आशीर्वाद देने पहुंचे।
समारोह में अलीगढ़ की भी खास भागीदारी
मंच पर दोनों नवविवाहित जोड़ों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कल्याण सिंह की पत्नी व दादी रामवती देवी, पिता राजवीर सिंह राजू, माता प्रेमलता वर्मा सहित पूरे परिवाह ने सभी मेहमानों का अभिनंदन किया। समारोह में अलीगढ़ की भी खास भागीदारी रही। शिक्षामंत्री के गृह जनपद से चुनिंदा खास मेहमानों को ही विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया था। इन मेहमानों ने नवदंपतियों को शुभकामनाएं देकर परिवार की खुशियों में सहभागिता की। दोनों भाइयों के विवाह को लेकर परिवार और शुभचिंतकों में खासा उत्साह रहा। एक साथ दो शादियों की खुशियों और देश की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। विवाह समारोह की चर्चाएं अलीगढ़ में भी लोगों के बीच बनी रहीं।
आज होगा रिसेप्शन
आज 27 नवंबर को रिसेप्शन दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। इस कार्यक्रम में करीब 10 हजार मेहमानों के आने की तैयारी है। अलीगढ़ से भी करीब दो हजार से ज्यादा लोग दिल्ली पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई हस्तियां शिरकत करेंगी।
कल अलीगढ़ के राजपैलेस में आएंगी बहुएं
28 नवंबर शनिवार को दोनों बहुएं दिल्ली से अलीगढ़ स्थित राजपैलेस आएंगी। दोनों जोड़े दादा पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कल्याण सिंह के पैतृक गांव मढ़ौली गांव में भी जाएंगे। जहां स्वागत की तैयारी शुरू हो गई है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।