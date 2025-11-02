शिक्षा विभाग का ऐक्शन, फर्जीवाड़े में बर्खास्त शिक्षिका से 62 लाख की होगी वसूली, नोटिस जारी

संक्षेप: शिक्षा विभाग ने अब बर्खास्त शिक्षिका पर शिकंजा कस दिया है। शिक्षिका से अब वेतन के तौर पर ली गई धनराशि की रिकवरी होगी। 62 लाख रुपए से अधिक धनराशि की रिकवरी का नोटिस जारी हुआ है।

यूपी के अम्बेडकरनगर में फर्जीवाड़ा कर बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षिका नियुक्त हुई अरुण कुमारी की मुसीबत कम नहीं हुई है। शिक्षा विभाग ने अब बर्खास्त शिक्षिका पर शिकंजा कस दिया है। शिक्षिका से अब वेतन के तौर पर ली गई धनराशि की रिकवरी होगी। 62 लाख रुपए से अधिक धनराशि की रिकवरी का नोटिस जारी हुआ है। वेतन की राशि राजकोष में न जमा करने की स्थिति में अचल संपत्ति से भू राजस्व की तरह धनराशि की रिकवरी की जाएगी। मामला अयोध्या और स्थानीय जनपद से जुड़ा है।

अरुण कुमारी पत्नी ओम आनन्द तिवारी आशाजीतपुर कला मिझौड़ा ब्लाक कटहरी बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षिका थीं। पड़ोसी जनपद के एक समाजसेवी ने उनके अभिलेख को फर्जी और कूटरचना वाला बताया था और फर्जी नियुक्ति की शिकायत की थी। जांच में फर्जी अभिलेखों के आधार पर शान्ती पूर्व माध्यमिक विद्यालय महमूदपुर धामापट्टी भीटी में नियुक्ति होना पता चला और शिक्षिका अरुण कुमारी को बर्खास्त कर दिया गया। फिर भी उसके गलत अभिलेख के आधार पर जो वेतन प्राप्त किया गया था उसकी अभी तक वसूली नहीं हुई है।

इसकी वसूली कराने की मांग तेज होने पर बेसिक शिक्षा विभाग बैकफुट पर आ गया। प्रबन्धक, शान्ती पूर्व माध्यमिक विद्यालय महमूदपुर धामापट्टी की ओर से उपलब्ध कराए गए गए अभिलेख के अनुसार वेतन व अन्य मद में कुल धनराशि 62,55,354 रुपए का भुगतान अरुण कुमारी को किया गया है। इस धनराशि को राजकोष में जमा करने की नोटिस डाक से भेजी गई। डाक से नोटिस न लेने पर पुन: नोटिस जारी कर अंतिम नोटिस जारी की गई है।

प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने अरुण कुमारी को अन्तिम अवसर देते हुए निर्देश दिया है कि पूरी धनराशि राजकोष में अविलम्ब जमा करें, अन्यथा उनकी चल-अचल सम्पत्ति से भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।

तीन साल पहले हुई थी बर्खास्त फर्जी अभिलेख के आधार पर अरुण कुमारी शिक्षिका नियुक्त हुई थी। शांति देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका रही अरुण कुमारी को वर्ष 2022 में बर्खास्त कर दिया गया था। फर्जी अभिलेखों की शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र वर्मा निवासी जनौरा जनपद अयोध्या ने की थी। तीन साल में वेतन राशि की रिकवरी न होने पर शैलेन्द्र वर्मा ने फिर से शिकायत की। अब वेतन के रूप में लिए गई ली गई धनराशि की रिकवरी करने में तेजी की तैयारी है।