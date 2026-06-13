शिक्षा विभाग का गजब कारनामा, मौत के 5 साल बाद दो शिक्षिकाओं को बना दिया BSA

यूपी में पांच साल पहले मृत शिक्षिकाओं की बेसिक शिक्षा अधिकारी और समकक्ष पदों पर पदोन्नति कर दी गई है। शिक्षा निदेशालय की ओर से उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर यूपी लोक सेवा आयोग में आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में पदोन्नति को मंजूरी भी दे दी गई।

यूपी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पांच साल पहले मृत शिक्षिकाओं की बेसिक शिक्षा अधिकारी और समकक्ष पदों पर पदोन्नति कर दी गई। शिक्षा निदेशालय की ओर से उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर 16 और 17 अप्रैल को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में पदोन्नति को मंजूरी भी दे दी गई। 26 मई को निरीक्षण शाखा (खंड शिक्षाधिकारी) के 164, शैक्षिक अध्यापन महिला शाखा की 159 जबकि पुरुष शाखा के 167 शिक्षकों की पदोन्नति बीएसए, वरिष्ठ प्रवक्ता डायट, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति का आदेश जारी हुआ।

रोचक बात यह है कि महिला शाखा की सूची में 19वें नंबर (वरिष्ठता क्रमांक संख्या 662) पर दर्ज सुनील लता और 47वें नंबर (वरिष्ठता क्रमांक संख्या 696ए) पर सुमन कुमार का निधन पांच साल पहले हो चुका है। 11 जनवरी 1997 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यभार ग्रहण करने वाली सुनील लता का निधन 29 अप्रैल 2021 को हुआ था और पीडब्ल्यूडी कॉलोनी सिविल लाइंस अयोध्या निवासी उनके पति ब्रजेश चन्द्र लाल पेंशन भी ले रहे हैं। इसी प्रकार सुमन कुमारी प्रधानाध्यापिका राजकीय हाईस्कूल अर्न्धरा हरदोई का निधन सेवाकाल में ही 27 मार्च 2021 को हो गया था। उनके निधन के बाद उनके बेटे जय प्रकार पाल की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति का आदेश भी हो चुका है।

इसके बावजूद इन दोनों मृत शिक्षिकाओं का नाम पदोन्नति सूची में होना अपने आप में सवाल खड़े करता है। यह स्थिति तब है जबकि लोक सेवा आयोग में हुई डीपीसी में शासन के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता, पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव खुद शामिल होने आए थे। इस मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल का कहना है कि मृत शिक्षिकाओं की पदोन्नति का मामला संज्ञान में आया है। जांच कराकर संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।