Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शिक्षा विभाग का गजब कारनामा, मौत के 5 साल बाद दो शिक्षिकाओं को बना दिया BSA

Pawan Kumar Sharma संजोग मिश्र, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

यूपी में पांच साल पहले मृत शिक्षिकाओं की बेसिक शिक्षा अधिकारी और समकक्ष पदों पर पदोन्नति कर दी गई है। शिक्षा निदेशालय की ओर से उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर यूपी लोक सेवा आयोग में आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में पदोन्नति को मंजूरी भी दे दी गई।

शिक्षा विभाग का गजब कारनामा, मौत के 5 साल बाद दो शिक्षिकाओं को बना दिया BSA

यूपी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पांच साल पहले मृत शिक्षिकाओं की बेसिक शिक्षा अधिकारी और समकक्ष पदों पर पदोन्नति कर दी गई। शिक्षा निदेशालय की ओर से उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर 16 और 17 अप्रैल को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में पदोन्नति को मंजूरी भी दे दी गई। 26 मई को निरीक्षण शाखा (खंड शिक्षाधिकारी) के 164, शैक्षिक अध्यापन महिला शाखा की 159 जबकि पुरुष शाखा के 167 शिक्षकों की पदोन्नति बीएसए, वरिष्ठ प्रवक्ता डायट, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति का आदेश जारी हुआ।

रोचक बात यह है कि महिला शाखा की सूची में 19वें नंबर (वरिष्ठता क्रमांक संख्या 662) पर दर्ज सुनील लता और 47वें नंबर (वरिष्ठता क्रमांक संख्या 696ए) पर सुमन कुमार का निधन पांच साल पहले हो चुका है। 11 जनवरी 1997 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यभार ग्रहण करने वाली सुनील लता का निधन 29 अप्रैल 2021 को हुआ था और पीडब्ल्यूडी कॉलोनी सिविल लाइंस अयोध्या निवासी उनके पति ब्रजेश चन्द्र लाल पेंशन भी ले रहे हैं। इसी प्रकार सुमन कुमारी प्रधानाध्यापिका राजकीय हाईस्कूल अर्न्धरा हरदोई का निधन सेवाकाल में ही 27 मार्च 2021 को हो गया था। उनके निधन के बाद उनके बेटे जय प्रकार पाल की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति का आदेश भी हो चुका है।

ये भी पढ़ें:प्राइमरी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करने की मंजूरी, BEd बेस हुई थी भर्ती

इसके बावजूद इन दोनों मृत शिक्षिकाओं का नाम पदोन्नति सूची में होना अपने आप में सवाल खड़े करता है। यह स्थिति तब है जबकि लोक सेवा आयोग में हुई डीपीसी में शासन के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता, पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेन्द्र देव खुद शामिल होने आए थे। इस मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल का कहना है कि मृत शिक्षिकाओं की पदोन्नति का मामला संज्ञान में आया है। जांच कराकर संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:सरकारी शिक्षकों पर सम्राट सरकार की लगाम, कोचिंग-ट्यूशन पढ़ाना आज से ही बैन

दो सप्ताह बाद भी नहीं हो सकी तैनाती

26 मई को पदोन्नति सूची जारी होने के दो सप्ताह बाद भी तैनाती नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह ‘ख’ में पदोन्नति पाने वाले तमाम अधिकारी जल्द सेवानिवृत्त होने वाले हैं इसलिए वह जल्द तैनाती चाहते हैं। इस बीच संयुक्त सचिव शासन वेद प्रकाश राय ने एससीईआरटी लखनऊ के निदेशक को नौ जून को पत्र लिखकर खंड शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति के बाद तैनाती के लिए प्रस्ताव मांगा है। बीईओ को वरिष्ठ प्रवक्ता डायट के पद पर तैनाती उनके गृह जिले या जिस जिले से पदोन्नति हुई है, वहां पर तैनाती नहीं की जाएगी।

ये भी पढ़ें:रील टीचर vs दरोगा फैक्ट्री; पटना में कैसे शुरू हुई खान सर और रौशन सर की दुश्मनी?

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Prayagraj UP Education Department Basic Education Department UP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।