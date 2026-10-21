शिक्षा विभाग का फैसला: शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को आयु सीमा में मिलेगी 60 साल तक की छूट
यूपी में परिषदीय स्कूलों में की जा रही 11508 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया है। शिक्षा मित्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गई है यानी वह 60 वर्ष की आयु होने पर भी आवेदन कर सकेंगे।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। परिषदीय स्कूलों में की जा रही 11508 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। शिक्षा मित्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गई है यानी वह 60 वर्ष की आयु होने पर भी आवेदन कर सकेंगे। अपर मुख्य सचिव, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को निर्देश भेज दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन नगर क्षेत्र के 11508 सहायक अध्यापकों के पदों पर चल रही चयन व नियुक्ति प्रक्रिया में शिक्षामित्रों की आयु सीमा में छूट को शामिल किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। यूपी के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षामित्र पहले नियमित शिक्षकों की भांती काम कर रहे थे। फिर बाद में उन्हें वापस शिक्षामित्र के पद पर भेज दिया गया। वहीं उन्हें पूर्व में दो भर्तियों में भारांक व आयु सीमा में छूट दी जा चुकी है। 69 हजार शिक्षक भर्ती की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को अगली चयन प्रक्रिया में एक और अवसर देने पर सरकार को विचार करने को कहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट दी है।
दूसरी ओर सामान्य अभ्यर्थी के लिए भर्ती में आयु एक जुलाई को 21 साल से 40 साल तक है। 2023 में शिक्षामित्रों की सेवानिवृत्त आयु 60 साल हो गई है। ऐसे में वे 60 साल के होने पर भी आवेदन कर सकते हैं। यूपी में करीब 1.43 लाख शिक्षामित्र कार्यरत हैं। जो इसके लिए अर्ह होंगे। वहीं उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ भर्ती में 50 अंकों का भारांक देने की भी मांग कर रहा है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है।
शासन से आयोग को दोबारा टीईटी कराने का दिया आदेश
वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) दोबारा जल्द से जल्द कराने के आदेश दिए गए हैं। टीजीटी भर्ती में टीईटी अनिवार्य करने के बाद शासन के उप सचिव चन्द्र श्याम मिश्र की ओर से बुधवार को चयन आयोग के सचिव को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। चयन आयोग ने दो से चार जुलाई तक टीईटी कराया था जिसमें पंजीकृत 19,94,661 परीक्षार्थियों में से 17,70,714 (88.77%) ने प्रतिभाग किया था। उसके बाद पांच सितंबर को विशेष टीईटी के लिए विज्ञापन जारी हुआ जिसकी परीक्षा तीन नवंबर को प्रस्तावित है। एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार एक साल में दो बार टीईटी कराई जानी चाहिए।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।