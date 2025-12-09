दुबई में छिपे कफ सिरप सप्लाई के मास्टरमाइंड शुभम की संपत्ति जब्त करेगी ईडी, संपत्तियां चिह्नित

संक्षेप: दुबई में छिपे कफ सिरप सप्लाई के मास्टरमाइंड शुभम की संपत्ति ईडी जब्त करेगी। दुबई में छिपे हुए शुभम को ईडी ने अपने कार्यालय में पेश होने के लिए आठ दिसम्बर की नोटिस दी थी। उसके न आने पर ही ईडी आगे की कानूनी औपचारिकता पूरी करने में लग गई है। संपत्तियां चिह्नित कर ली गई हैं।

यूपी के कफ सिरप की नशे के तौर पर सप्लाई करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की सम्पत्ति जब्त करने की कवायद ईडी ने शुरू कर दी है। दुबई में छिपे हुए शुभम को ईडी ने अपने कार्यालय में पेश होने के लिए आठ दिसम्बर की नोटिस दी थी। उसके न आने पर ही ईडी आगे की कानूनी औपचारिकता पूरी करने में लग गई है। शुभम की लखनऊ, वाराणसी और सोनभद्र में सम्पत्तियां और बैंक खाते चिन्हित कर लिए गए हैं। उसकी पत्नी और तीन अन्य सहयोगियों के नाम मिली सम्पत्ति के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।

अमित टाटा की गिरफ्तारी के बाद ही ईडी ने भी इस मामले का संज्ञान ले लिया था। सामने आया था कि शुभम और उसके गिरोह ने वाराणसी से पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल में इस कोडीन युक्त सिरप की सप्लाई कर 2000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर डाली थी। ईडी ने इस सम्बन्ध में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें शुभम, अमित टाटा, विभोर राणा, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह समेत कई आरोपी नामजद किए गए। इसके बाद ही इनकी सम्पत्ति चिन्हित की जाने लगी थी। ईडी ने शुभम के घर नोटिस चस्पा कर आठ दिसम्बर को पेश होने को कहा था। पर, दुबई में छिपा होने की वजह से वह नहीं आया। अब ईडी अगली तारीख देने की जगह सम्पत्तियां जब्त करने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर रही है।