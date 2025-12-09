Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsED to seize assets of Dubai-based cough syrup mastermind Shubham Jaiswal, properties marked
दुबई में छिपे कफ सिरप सप्लाई के मास्टरमाइंड शुभम की संपत्ति जब्त करेगी ईडी, संपत्तियां चिह्नित

दुबई में छिपे कफ सिरप सप्लाई के मास्टरमाइंड शुभम की संपत्ति जब्त करेगी ईडी, संपत्तियां चिह्नित

संक्षेप:

दुबई में छिपे कफ सिरप सप्लाई के मास्टरमाइंड शुभम की संपत्ति ईडी जब्त करेगी। दुबई में छिपे हुए शुभम को ईडी ने अपने कार्यालय में पेश होने के लिए आठ दिसम्बर की नोटिस दी थी। उसके न आने पर ही ईडी आगे की कानूनी औपचारिकता पूरी करने में लग गई है। संपत्तियां चिह्नित कर ली गई हैं।

Dec 09, 2025 07:41 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

यूपी के कफ सिरप की नशे के तौर पर सप्लाई करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की सम्पत्ति जब्त करने की कवायद ईडी ने शुरू कर दी है। दुबई में छिपे हुए शुभम को ईडी ने अपने कार्यालय में पेश होने के लिए आठ दिसम्बर की नोटिस दी थी। उसके न आने पर ही ईडी आगे की कानूनी औपचारिकता पूरी करने में लग गई है। शुभम की लखनऊ, वाराणसी और सोनभद्र में सम्पत्तियां और बैंक खाते चिन्हित कर लिए गए हैं। उसकी पत्नी और तीन अन्य सहयोगियों के नाम मिली सम्पत्ति के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अमित टाटा की गिरफ्तारी के बाद ही ईडी ने भी इस मामले का संज्ञान ले लिया था। सामने आया था कि शुभम और उसके गिरोह ने वाराणसी से पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल में इस कोडीन युक्त सिरप की सप्लाई कर 2000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर डाली थी। ईडी ने इस सम्बन्ध में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें शुभम, अमित टाटा, विभोर राणा, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह समेत कई आरोपी नामजद किए गए। इसके बाद ही इनकी सम्पत्ति चिन्हित की जाने लगी थी। ईडी ने शुभम के घर नोटिस चस्पा कर आठ दिसम्बर को पेश होने को कहा था। पर, दुबई में छिपा होने की वजह से वह नहीं आया। अब ईडी अगली तारीख देने की जगह सम्पत्तियां जब्त करने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर रही है।

read moreये भी पढ़ें:
दुबई में छिपे कफ सिरप केस के मुख्य आरोपी शुभम को प्रत्यर्पण पर भारत लाया जाएगा
यूपी के शिक्षामित्रों के लिए बड़ी खबर, योगी सरकार ने पूरी की ये मांग

ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि अन्य आरोपियों के जेल में बयान लिए जाएंगे। इसके बाद मनी लांड्रिग एक्ट के तहत इनकी भी सम्पत्तियां चिन्हित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |