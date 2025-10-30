लाला जुगल किशोर पर ईडी का बड़ा ऐक्शन, रोहतास ग्रुप से खरीदी गई 250 करोड़ की संपत्ति जब्त

संक्षेप: राजधानी लखनऊ में रोहतास ग्रुप के निदेशकों और एलजेके (लाला जुगल किशोर) कम्पनी की साठगांठ का खुलासा हुआ है। खुलासे के बाद रोहतास ग्रुप से खरीदी गई एलजेके कम्पनी की 250 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्तियां जब्त कर ली।

उत्तर प्रदेश में रोहतास ग्रुप के निदेशकों और लखनऊ की एलजेके (लाला जुगल किशोर) कम्पनी द्वारा साठगांठ कर किए गए बड़े खेल का खुलासा हुआ है। ईडी ने इस खुलासे के बाद रोहतास ग्रुप से खरीदी गई एलजेके कम्पनी की 250 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्तियां जब्त कर ली है। ये सम्पत्तियां रोहतास ग्रुप पर गैंगस्टर लगने की कवायद शुरू होते ही वर्ष 2020 से खरीदनी शुरू कर दी गई थीं।

रोहतास ग्रुप के निदेशक परेश रस्तोगी, पीयूष रस्तोगी, पकंज, दीपक रस्तोगी ने निवेशकों का अरबों रुपया हड़प लिया था। निवेशकों ने पूरे प्रदेश में रोहतास के निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना शुरू कर दिया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2020 में ही रोहतास ने अपनी सम्पत्तियों को बेचने के लिए कई लोगों से सम्पर्क किया। उनकी डील एलजेके कम्पनी से फाइनल हुई।

25-30 करोड़ रुपये में ही विक्रय दिखाया गया ईडी के मुताबिक इसकी भनक लगने पर रजिस्ट्री कार्यालय से दस्तावेज निकलवाए गए तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि उस समय रोहतास की जो सम्पत्तियां 200 करोड़ रुपये के करीब थीं, उन्हें 25-30 करोड़ रुपये में ही विक्रय दिखाया गया। इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि बाकी रकम दूसरे तरीके से अदा की गई। इसमें स्टाम्प चोरी के मामले को भी देखा जा रहा है।

पांच सम्पत्तियों की कीमत 250 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई कार्रवाई को लेकर ईडी का कहना है कि वर्तमान में रोहतास की इन पांच सम्पत्तियों की कीमत 250 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। इस बारे में एलजेके के संचालक एके रस्तोगी से पूछा गया तो संतोषजनक जवाब नहीं आया। इस पर ही लखनऊ में सीतापुर, सुलतानपुर रोड समेत पांच सम्पत्तियों को जब्त किया गया है।