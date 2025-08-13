ed takes big action against rohtas builders raids 8 locations in lucknow and delhi रोहतास बिल्डर्स पर ईडी का बड़ा ऐक्शन, लखनऊ और दिल्ली में 8 ठिकानों पर छापेमारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsed takes big action against rohtas builders raids 8 locations in lucknow and delhi

फ्लैट देने के नाम पर सैकड़ों लोगों से रुपए जमा कराए गए थे। लेकिन उन्हें फ्लैट नहीं मिले। रोहतास ग्रुप के डायरेक्टर पीयूष रस्तोगी और उनके भाई परेश ,दीपक रस्तोगी 4 साल से फरार हैं। इनके खिलाफ कुछ और सबूत जुटाने के लिए ईडी ने ये कार्यवाई की है। लखनऊ और दिल्ली में आठ स्थानों पर छापेमारी की गई है।

Ajay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊWed, 13 Aug 2025 01:18 PM
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) ने बुधवार को रोहतास बिल्डर्स के लखनऊ और दिल्ली में आठ परिसरों और ऑफिस में छापे मारे। इनमें लखनऊ में छह और दिल्ली में दो जगह बड़ी कार्रवाई की गई। अभी तक की कार्यवाई में कई दस्तावेज और लैपटॉप जब्त कर लिए गए है। ईडी की कार्यवाई अभी चल रही है ।

आरोप है कि रोहतास बिल्डर्स ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सैकड़ों लोगों को फ्लैट्स देने के नाम पर 248 करोड़ रुपए जमा करा लिए थे पर इनमें किसी को फ्लैट नहीं मिले। इसके बाद ही रोहतास ग्रुप के डायरेक्टर पीयूष रस्तोगी व इसके भाई परेश ,दीपक रस्तोगी चार साल से फरार हैं । इनके खिलाफ कुछ और साक्ष्य जुटाने के लिए ईडी ने ये कार्यवाई की है । ईडी पहले भी इनके ठिकानों पर छापे मार चुकी है।

जुलाई में छह लोगों ने निदेशक भाईयों पर दर्ज कराया था ठगी का केस

बता दें कि इसी साल जुलाई महीने में रोहतास बिल्डर्स के निदेशक भाइयों और गैंगस्टर परेश रस्तोगी पीयूष रस्तोगी, पंकज और दीपक के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में 72.62 लाख रुपये की ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया था। गैंगस्टर भाइयों पर प्लाट दिलाने के नाम पर छह लोगों से ठगी का आरोप है। पीड़ितों में पांच गोरखपुर के रहने वाले जो एक ही परिवार के हैं सातवां चिनहट का है। पीड़ितों में गोरखपुर के गोरखनाथ आजादनगर के रहने वाले प्रभाकर सिंह उनकी रिश्तेदार प्रीति सिंह विसेन, माधुरी सिंह, विभव सिंह और दिवाकर सिंह हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में उनकी मुलाकात रोहतास बिल्डर्स के निदेशक परेश रस्तोगी, पीयूष, पंकज और दीपक रस्तोगी से हुई।

उन्होंने सुलतानपुर रोड स्थित इंटीग्रेटेड टाउनशिप में प्लाट के बारे में जानकारी दी। छह प्लाट बुक कराए गए। 30 माह में एग्रीमेंट करने के लिए कहा। कब्जा न मिलने पर बढ़ी हुई दरों पर रुपये वापस करने को कहा। दिसंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2015 के बीच रोहतास बिल्डर्स के कार्यालय में 58,34,415 रुपये जमा किए गए। तय समय पर प्लाट की रजिस्ट्री न करने पर विरोध किया तो टालमटोल करते रहे। रुपयों की मांग की तो उक्त लोगों ने धमकी दी और रकम हड़प ली। इसके बाद उच्चाधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद एसीपी हजरतगंज विकास जायवाल से मिले। उनके आदेश पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। चिनहट के कमता स्वप्न लोक कालोनी की सरिता यादव ने दूसरा मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने रोहतास क्रिसेंट फार्म्स अपार्टमेंट सुलतानपुर रोड पर 200 गज का एक प्लाट बुक कराया था। इसके लिए 14.28 लाख का भुगतान किया था। भुगातन के बाद भी निदेशकों ने रजिस्ट्री नहीं की। रुपयों की मांग की तो धमकी मिली। इसके बाद इन्होंने भी तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया।

UP Top News Enforcement Directorate UP News Today अन्य..
