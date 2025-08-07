ED takes big action against Nikant Jain, close to suspended IAS Abhishek Prakash, raids 5 locations IAS अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन पर ईडी का बड़ा ऐक्शन, 5 ठिकानों पर छापेमारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsED takes big action against Nikant Jain, close to suspended IAS Abhishek Prakash, raids 5 locations

IAS अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन पर ईडी का बड़ा ऐक्शन, 5 ठिकानों पर छापेमारी

यूपी के निलंबित आईएस अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन पर ईडी ने बड़ा ऐक्शन लिया है। ED ने गुरुवार को निकांत जैन के लखनऊ विशाल खंड स्थित घर और ऑफिस समेत पांच जगह छापेमारी की है

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 11:46 AM
share Share
Follow Us on
IAS अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन पर ईडी का बड़ा ऐक्शन, 5 ठिकानों पर छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय ने निलंबित आईएएस अधिकारी और इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश के पूर्व सीईओ अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन पर शिंकजा कसा है। निवेशकों से रिश्वतखोरी के मामले में ईडी का बड़ा एक्शन लिया है। ED ने गुरुवार को निकांत जैन के लखनऊ विशाल खंड स्थित घर और ऑफिस समेत पांच जगह छापेमारी की है। निकांत जैन के घर से मिले दस्तावेज के बाद रेगनेट होटल के मालिक और गोल्डन ब्लॉसम के साझीदार राजेंद्र बग्गा के यहां भी ईडी ने रेड है।

15 मार्च को निलंबित आर्एएस अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत के खिलाफ गोमतीनगर थाने में घमकी का मकदमा दर्ज हआ था। उस पर अभिषेक के कहने पर सोलर संयंत्र लगाने वाले उद्योगपति स् रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। इसमें उसके खिलाफ एसआईटी ने चार्जशीट लगायी थी। जैन को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में 2006 बैच के आईएएस अधिकारी प्रकाश को इस साल मार्च में उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया था।

ये भी पढ़ें:यूपी एनकाउंटर में मारे गए दोनों शूटर सगे भाई हैं, 5 महीने से खोज रही थी पुलिस
ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस की ठांय-ठांय, तीन घंटे में ढेर कर दिए 3 बड़े अपराधी
ये भी पढ़ें:यूपी में एनकाउंटर, पुलिस ने झारखंड के कुख्यात अपराधी को मार गिराया

करोड रुपए लोन घोटाले में भी निकांत पर है केस

लखनऊ लखनऊ पुलिस ने कुछ दिन पहले निकांत जैन खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई थी। इंडियन बैंक से 4 करोड रुपए लोन घोटाले में उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया गया। इंडियन बेंक के मुख्य शाखा प्रबंधक ने धोखाधईी का मुकदमा दर्ज कराया था। सरोजनीनगर स्थित एक जमीन को गिरवी रख कर चार करोड का लोन लिया गया था। खाता एनपीए होने पर बेंक ने रिकवरी की कार्रवाई शुरू की तो पता चला कि निकांत जैन ने बेंक वैल्यूवर की मदद से जमीन की अधिक कीमत दिखा कर लोन हासिल किया था।

Up News UP News Today Lucknow News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |