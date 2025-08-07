IAS अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन पर ईडी का बड़ा ऐक्शन, 5 ठिकानों पर छापेमारी

यूपी के निलंबित आईएस अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन पर ईडी ने बड़ा ऐक्शन लिया है। ED ने गुरुवार को निकांत जैन के लखनऊ विशाल खंड स्थित घर और ऑफिस समेत पांच जगह छापेमारी की है

प्रवर्तन निदेशालय ने निलंबित आईएएस अधिकारी और इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश के पूर्व सीईओ अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत जैन पर शिंकजा कसा है। निवेशकों से रिश्वतखोरी के मामले में ईडी का बड़ा एक्शन लिया है। ED ने गुरुवार को निकांत जैन के लखनऊ विशाल खंड स्थित घर और ऑफिस समेत पांच जगह छापेमारी की है। निकांत जैन के घर से मिले दस्तावेज के बाद रेगनेट होटल के मालिक और गोल्डन ब्लॉसम के साझीदार राजेंद्र बग्गा के यहां भी ईडी ने रेड है।

15 मार्च को निलंबित आर्एएस अभिषेक प्रकाश के करीबी निकांत के खिलाफ गोमतीनगर थाने में घमकी का मकदमा दर्ज हआ था। उस पर अभिषेक के कहने पर सोलर संयंत्र लगाने वाले उद्योगपति स् रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। इसमें उसके खिलाफ एसआईटी ने चार्जशीट लगायी थी। जैन को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में 2006 बैच के आईएएस अधिकारी प्रकाश को इस साल मार्च में उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया था।