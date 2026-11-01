आजम खान से फिर पूछताछ की तैयारी में ED, कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी

ईडी सपा नेता आजम खां से दोबारा पूछताछ की तैयारी में है। एजेंसी जल्द गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए कोर्ट में उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, आजम को लखनऊ लाकर पूछताछ की जाएगी। फिलहाल वह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जेल में बंद हैं।

लखनऊ, विशेष संवाददाता: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सपा नेता आजम खां से फिर पूछताछ की तैयारी में है। ईडी जल्द आजम खां को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए गाजियाबाद स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। सूत्रों के अनुसार आजम को लखनऊ लाकर नए सिरे से पूछताछ की जाएगी। ईडी ने इससे पहले आजम खां से रामपुर जेल में लंबी पूछताछ की थी और इसके बाद ही उनके विरुद्ध अपने केस में कार्रवाई तेज की थी। ईडी के अनुसार प्रिविंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के मामले में गिरफ्तार मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के संस्थापक और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर मो. आजम खां को गिरफ्तार कर रविवार को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। आजम खां को डासना जेल में निरुद्ध कराया गया है।

ईडी के अनुसार जुलाई 2019 में रामपुर के थाना अजीम नगर में आजम खां व अन्य के विरुद्ध दर्ज 26 मुकदमों को आधार बनाकर जांच शुरू की गई थी। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए रामपुर के सिंगनखेड़ा गांव के किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा किया गया था। आरोप है कि किसानों के साथ मारपीट की गई और उन्हें बंधक बनाया गया। फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर उनके नाम से जमीन के बिक्री विलेख लिखवाए गए थे।