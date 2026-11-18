सपा महासचिव आजम खां की जेल से रिहाई रोकने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कल की तारीख दी है।

सपा महासचिव आजम खां की जेल से रिहाई रोकने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कल यानी 19 अक्टूबर की तारीख दी है। हालांकि ईडी आज ही सुनवाई चाहती थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। ऐसे माना जा रहा है कि आज शाम आजम खां की जेल से रिहाई हो सकती है। कल यानी मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम को अंतरिम जमानत दी थी। इसी आदेश को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

ईडी ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की और आजम की जमानत का विरोध करते हुए रिहाई रोकने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने इस पर कहा कि जल्दी क्या है? आसमान नहीं गिर पड़ेगा। उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए। इसके साथ ही शुक्रवार को सुनवाई की तारीख दे दी।

ईडी ने रामपुर जेल के बाहर से आजम खां को उस समय गिरफ्तार किया था जब अन्य मामलों में उनकी रिहाई हो गई थी। आजम खां को गाजियाबाद के डासना जेल में रखा गया और चार दिन की रिमांड पर भी लिया गया था। ईडी की गिरफ्तारी को आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। सोमवार और मंगलवार को घंटों चली बहस के बाद हाईकोर्ट ने आजम खां को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। माना जा रहा है कि बुधवार की शाम तक आजम खां की रिहाई हो सकती है।

गिरफ्तारी के समय नहीं किया गया नियमों का पालन इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने प्रथमदृष्टया माना कि 31 अक्तूबर को रामपुर जिला जेल के गेट से आजम खां की गिरफ्तारी के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया। संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार पेश करने पर आजम खां को अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की है।

जेल गेट पर गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने माना दुर्भावनापूर्ण आजम खां की जेल गेट पर गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने दुर्भावनापूर्ण भी माना। आजम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने कोर्ट को बताया कि पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 31 अक्तूबर की शाम जैसे ही आज़म खां रामपुर जेल से बाहर आए, ईडी ने उन्हें गेट पर ही गिरफ्तार कर लिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि गिरफ्तारी के समय या रिमांड के लिए पेश करने से पहले उन्हें गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में नहीं दिया गया बल्कि अगले दिन कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान सौंपा गया। ईडी की ओर से अपर सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि आज़म खां ने जेल के बाहर दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पंचनामा तैयार किया गया।