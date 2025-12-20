Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsED identifies more properties of cough syrup accused Shubham Jaiswal
ईडी के रडार पर शुभम जायसवाल की कई और संपत्तियां, रिश्तेदारों के नाम से चला रहा था अकाउंट

ईडी के रडार पर शुभम जायसवाल की कई और संपत्तियां, रिश्तेदारों के नाम से चला रहा था अकाउंट

संक्षेप:

ईडी ने कफ सिरप प्रकरण के मुख्य आरोपित की कई और सम्पत्तियां चिन्हित कर ली है। इनके बारे में ईडी को शुभम व रिश्तेदारों के बैंक खातों में हुए लेन-देन से पता चला है। शुभम के साथ ही बर्खास्त सिपाही और अमित टाटा के भी कई बैंक खातों का ब्योरा खंगाला गया था।

Dec 20, 2025 05:57 am ISTPawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी में ईडी ने कफ सिरप प्रकरण के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल की कई और सम्पत्तियां चिन्हित कर ली है। इनके बारे में ईडी को शुभम व रिश्तेदारों के बैंक खातों में हुए लेन-देन से पता चला है। शुभम के साथ ही बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा के भी कई बैंक खातों का ब्योरा खंगाला गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डेढ़ महीना पहले अमित टाटा और आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद कोडीन युक्त सिरप की सप्लाई के मामले ने तूल पकड़ लिया था। इसके बाद ही ईडी सक्रिय हो गई थी। ईडी ने आरोपियों की सम्पत्तियां खंगालनी शुरू कर दी। इसके साथ ही एसआईटी ने भी कई नए तथ्य जुटा लिए। एसआईटी को शुभम के वाराणसी से लेकर दुबई तक के नेटवर्क के बारे में अहम जानकारियां हाथ लगी। इस आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी में शुभम और लखनऊ में आलोक की कोठी की तलाशी के बाद ही इनकी और सम्पत्तियां ढूंढ़ी जाने लगी थी।

कई रिश्तेदारों के नाम खाते शुभम चलाता रहा

जांच एजेंसियों को पता चला है कि शुभम ने अपने कई रिश्तेदारों के नाम बैंक खाते खुलवा रखे हैं। इनमें हर लेन-देन शुभम की देखरेख में ही होता था। इस बारे में उसके सीए ने ही एसआईटी और ईडी को कई जानकारियां दी थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटने के साथ ही जांच एजेन्सियों फिर से आरोपियों की तलाश में शनिवार से जुटेंगी। इसके साथ ही शनिवार को ईडी जेल में बंद आलोक व अमित टाटा के बयान भी लेने जाएगी।

ये भी पढ़ें:कफ सिरप केस में सरगना शुभम समेत सभी आरोपियों की याचिका खारिज, हाईकोर्ट का फैसला

वाराणसी में एक और दवा व्यापारी के खिलाफ मुकदमा

कफ सिरप तस्करी में एक और दवा व्यापारी विष्णु कुमार पांडेय के खिलाफ सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। करीब 1.02 लाख शीशी कोडीन युक्त कफ सिरप की बिक्री का सही रिकॉर्ड व्यापारी नहीं दे पाया है। बिहार में कफ सिरप की विक्रय का रसीद दिया लेकिन जांच में पता चला कि वहां पर सिरप पहुंची ही नहीं। व्यापारी पर धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, जालसाजी सहित अन्य धाराएं लगीं है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |