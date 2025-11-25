Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsED filed 23 thousand page charge sheet against Jhunjhunwala
झुनझुनवाला के खिलाफ ईडी का शिकंजा, 23 हजार पन्ने की चार्जशीट दाखिल की

झुनझुनवाला के खिलाफ ईडी का शिकंजा, 23 हजार पन्ने की चार्जशीट दाखिल की

संक्षेप:

झुनझुनवाला के खिलाफ ईडी का शिकंजा कस रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की प्रयागराज शाखा ने 23 हजार पन्ने की चार्जशीट लखनऊ स्थित पीएमएलए कोर्ट में दो दिन पहले दाखिल की है।

Tue, 25 Nov 2025 09:17 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश और बिहार की चर्चित कंपनी जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की प्रयागराज शाखा ने 23 हजार पन्ने की चार्जशीट लखनऊ स्थित पीएमएलए कोर्ट में दो दिन पहले दाखिल की है। कंपनी के सत्यनारायण झुनझुनवाला और उनके बेटे आदर्श झुनझुनवाला समेत 24 लोगों पर 11 बैंकों से लगभग दो हजार करोड़ रुपये के लोन की घपलेबाजी का आरोप है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ईडी ने जेवीएल एग्रो के बैंकों से 1992 करोड़ रुपये हड़पने को लेकर सीबीआई की दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसमें पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की 900 करोड़ की देनदारी भी शामिल है। कुल 11 बैंकों से करोड़ों का लोन लिया था, लेकिन लौटाया नहीं गया। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक जेवीएल की उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान व पश्चिम बंगाल में इकाइयां हैं, जो विभिन्न खाद्य तेलों के विनिर्माण और व्यापार में शामिल थीं।

ये भी पढ़ें:शादी की रस्मों के बीच दूल्हे ने दहेज के 21 लाख रुपए लौटाए, भावुक हुई दुल्हन
ये भी पढ़ें:यूपी में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक महीने चलेगा विशेष अभियान

878.67 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर चुकी है ईडी

आरोप है कि जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बैंक से मिले कर्ज की रकम को लेकर अपने वित्तीय विवरणों में हेरफेर की। उसे विदेशी संस्थाओं, अंतर्देशीय संस्थाओं और विभिन्न कागजी संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया। यह भी पता चला कि सत्यनारायण झुनझुनवाला ने कंपनी दिवाला समाधान प्रक्रिया की कार्रवाई से बचने के लिए कंपनियों और संपत्तियों की शेयरधारिता को स्थानांतरित करने के लिए दो ट्रस्टों की भी स्थापना की थी। ईडी कंपनी की उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली व महाराष्ट्र स्थित 878.67 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर चुकी है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Prayagraj
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |