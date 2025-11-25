झुनझुनवाला के खिलाफ ईडी का शिकंजा, 23 हजार पन्ने की चार्जशीट दाखिल की

संक्षेप: झुनझुनवाला के खिलाफ ईडी का शिकंजा कस रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की प्रयागराज शाखा ने 23 हजार पन्ने की चार्जशीट लखनऊ स्थित पीएमएलए कोर्ट में दो दिन पहले दाखिल की है।

उत्तर प्रदेश और बिहार की चर्चित कंपनी जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की प्रयागराज शाखा ने 23 हजार पन्ने की चार्जशीट लखनऊ स्थित पीएमएलए कोर्ट में दो दिन पहले दाखिल की है। कंपनी के सत्यनारायण झुनझुनवाला और उनके बेटे आदर्श झुनझुनवाला समेत 24 लोगों पर 11 बैंकों से लगभग दो हजार करोड़ रुपये के लोन की घपलेबाजी का आरोप है।

ईडी ने जेवीएल एग्रो के बैंकों से 1992 करोड़ रुपये हड़पने को लेकर सीबीआई की दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसमें पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की 900 करोड़ की देनदारी भी शामिल है। कुल 11 बैंकों से करोड़ों का लोन लिया था, लेकिन लौटाया नहीं गया। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक जेवीएल की उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान व पश्चिम बंगाल में इकाइयां हैं, जो विभिन्न खाद्य तेलों के विनिर्माण और व्यापार में शामिल थीं।