ईको-टूरिज्म, वाइल्डलाइफ का आनंद एक ही जगह मिलेगा, खीरी को लेकर बने बताई तैयारी

उत्तर प्रदेश में ईको-टूरिज्म, वाइल्डलाइफ का आनंद एक ही जगह मिलेगा। लखीमपुर खीरी स्थित शारदा बैराज को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। मंत्री जयवीर ने आगे का प्लान बताया।

Dec 15, 2025 02:35 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड (यूपीईटीडीबी) ने लखीमपुर खीरी स्थित शारदा बैराज को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। बोर्ड ने इस परियोजना के लिए एजेंसी चयन प्रक्रिया की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य शारदा बैराज को एक बिल्कुल नए 'एकोमोडेशन एंड वेलनेस टूरिज्म डेस्टिनेशन' के रूप में प्रस्तुत करना है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने तैयारियों के बारे में बताते हुए कहा कि लखीमपुर का शारदा बैराज अनोखे और बहुआयामी पर्यटन केंद्र के रूप में तेजी से विकसित होने जा रहा है, जहां इको, वेलनेस टूरिज्म की शांति और वाइल्ड लाइफ का रोमांच साथ मिलकर पर्यटकों को नया अनुभव देगा। घरेलू ही नहीं, विदेशी पर्यटकों की बढ़ती आमद से यह क्षेत्र इनबाउंड टूरिज्म का उभरता हुआ नया हॉटस्पॉट बनेगा।

मंत्री ने बताया कि वर्तमान तेज रफ्तार जिंदगी में लोग फिर से प्रकृति, आयुर्वेद और वेलनेस आधारित जीवन शैली की ओर लौट रहे हैं। इसी बदलते रुझान को देखते हुए उत्तर प्रदेश में एक सुदृढ़ 'एकोमोडेशन एंड वेलनेस टूरिज्म डेस्टिनेशन' के रूप में विकसित करना समय की मांग बन चुका है। हमारा उद्देश्य राज्य के प्रमुख प्राकृतिक स्थलों को आधुनिक वेलनेस सुविधाओं से जोड़कर ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां पर्यटकों को बेहतर स्वास्थ्य, शांति, प्राकृतिक और आध्यात्मिक अनुभव, सब कुछ एक ही जगह मिल सके।'

बोर्ड विभागों से समन्वय में करेगा मदद

उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की योजना के तहत चयनित एजेंसी को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी तथा यहां आवास एवं वेलनेस सेंटर का विकास किया जाएगा। चयनित एजेंसी सुविधाओं की योजना, डिजाइनिंग, निर्माण, वित्त पोषण और संचालन से संबंधित सभी कार्यों की जिम्मेदारी संभालेगी। पर्यटकों तथा परियोजना परिसर की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी चयनित एजेंसी पर होगी।बोर्ड संबंधित विभागों से समन्वय में सहयोग प्रदान करेगा। इस परियोजना को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस (ओएंडएम) के तहत आगे बढ़ाया जाएगा।

परियोजना से संबंधित अनुबंध शर्तें

इस परियोजना के लिए प्रारंभिक अवधि 15 वर्ष तय की गई है, जिसमें 15 वर्ष के अतिरिक्त विस्तार का विकल्प (15+15) उपलब्ध रहेगा। यूपीईटीडीबीप्रत्येक पांच वर्ष में एजेंसी के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा और निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई का अधिकार रखेगा। परियोजना के लिए किसी भी प्रकार का पूंजी अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आवास और वेलनेस सुविधाओं का संचालन चयनित एजेंसी द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए वार्षिक प्रीमियम भुगतान मॉडल लागू रहेगा। इस परियोजना में प्रीफैब्रिकेटेड संरचनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

'सस्टेनेबल डेस्टिनेशन के रूप में होगा विकसित'

प्रमुख सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य अमृत अभिजात ने बताया कि 'शारदा बैराज को वेलनेस, वन्यजीव और प्राकृतिक अनुभवों के एक अद्भुत संयोजन के रूप में विकसित किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य इस क्षेत्र को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक आकर्षक और सस्टेनेबल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है।'

'गुणवत्ता युक्त पर्यटन हमारी प्राथमिकता

निदेशक पर्यटन (ईको) पुष्प कुमार के ने बताया कि 'शारदा बैराज में वेलनेस आधारित टूरिज्म का यह मॉडल उत्तर प्रदेश में सस्टेनेबल विकास और गुणवत्ता युक्त पर्यटन सुविधाओं की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस परियोजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और राज्य का पर्यटन ढांचा वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित होगा।'

