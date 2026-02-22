लखनऊ से भोपाल तक की दूरी होगी कम, सात घंटे में पूरी होगा 600 किमी का सफर, होने जी रही ये व्यवस्था

कानपुर शहर को दो राजधानियों के बीच आर्थिक गलियारा विकसित होने का फायदा मिलेगा। एनएचएआई की भारत माला परियोजना के तहत कानपुर से कबरई नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है।

यूपी में कानपुर शहर को दो राजधानियों के बीच आर्थिक गलियारा विकसित होने का फायदा मिलेगा। एनएचएआई की भारत माला परियोजना के तहत कानपुर से कबरई नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ को वाया कानपुर मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से जोड़ा जाएगा। इसके तहत 600 किमी की दूरी महज सात घंटे में पूरी होगी। आर्थिक गलियारे के दोनों तरफ विशेष औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा।

5757 करोड़ से बनेगा ग्रीनफील्ड हाईवे कानपुर से कबरई (महोबा) तक 118 लंबा एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे 5757 करोड़ रुपये से बनाया जाएगा। एनएचएआई ने इसका टेंडर जारी कर दिया है। यह हाईवे कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर और महोबा जिले से होते हुए सागर हाईवे से कनेक्ट होगा। लखनऊ से भोपाल जाने में अभी जहां 12 से 14 घंटे लगते हैं। इस कॉरिडोर से महज सात घंटे में सफर पूरा होगा। आर्थिक गलियारे के जरिये लॉजिस्टिक तंत्र को मजबूत करना है। इससे विकसित कारखानों तक कच्चा माल सही समय से पहुंचे और वहां बने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में आसानी हो। कानपुर को प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। ऐसे में कानपुर के औद्योगिक स्वरूप को इस परियोजना के जरिये विकसित करने की योजना है।

रिंग रोड से कनेक्टिविटी को होगा फायदा ग्रीनफील्ड हाईवे के रिंग रोड से कनेक्टिविटी का फायदा कानपुर से जुड़े अन्य हाईवे पर आने जाने से मिलेगा। यह हाईवे रमईपुर के मगरासा में रिंगरोड से जुड़ेगा और रिंगरोड कानपुर से गुजरने वाले सभी नेशनल हाईवे से जुड़ रही है। ऐसे में कानपुर-भोपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर से कानपुर से होकर दूसरे शहरों से आसान कनेक्टिविटी मिलेगी। रिंग रोड के रास्ते प्रयागराज, बनारस, दिल्ली, अलीगढ़, कन्नौज, फर्रुखाबाद, झांसी से कनेक्टिविटी होगी। कानपुर-कबरई हाईवे के दोनों तरफ विकसित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र से कनेक्टिविटी होगी।