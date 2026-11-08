ठेले पर गोलगप्पा खाना पड़ा भारी, 150 ग्रामीणों की हालत खराब, उल्टी-दस्त के बाद 25 लोग भर्ती
सिद्धार्थनगर में ठेले पर ग्रामीणों को गोलगप्पे खाना भारी पड़ गया। गोलगप्पे खाने के बाद 150 ग्रामीणों की तबीयत खराब हो गई। देखते ही देखते सभी को उल्टी दस्त शुरू गई। आनन-फानन में 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान संवाद। गोलगप्पे का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। गोलगप्पे की दीवानगी लोगों को ऐसी है कि जहां भी दिखे इसे खाने के लिए भीड़ लग जाती है। लेकिन खुली जगहों पर ऐसी चीजें खाना कभी-कभी लोगों को भारी पड़ जाता है। सिद्धार्थनगर जिले से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। खेसरहा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम एक ठेले पर गोलगप्पा खाने से कल्लाखोर और पेड़ारी गांव के 150 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। इनमें से उल्टी और दस्त से परेशान 25 लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फूड प्वाइजनिंग के शिकार इन लोगों की हालत डॉक्टरों ने खतरे से बाहर बताई है।
कल्लाखोर और पेड़ारी गांव के लोग शुक्रवार की शाम धनतेरस पर खरीदारी में जुटे थे। दीपावली की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ठेले पर गोलगप्पा बेचते हुए गांव में पहुंचा। कल्लाखोर और पेड़ारी दोनों गांवों में उसने घूम-घूमकर गोलगप्पे बेचे। तकरीबन 150 लोगों ने उसके ठेले पर गोलगप्पे खाए। ठेला वाला गोलगप्पा बेचकर चला गया। तब तक किसी को कोई दिक्कत भी नहीं हुई। रात में दोनों गांवों के जिन-जिन लोगों ने गोलगप्पे खाए थे उन्हें अचानक उल्टी-दस्त शुरू हो गई।
आधी रात गांव में मची अफरा-तफरी
आधी रात तक दोनों गांवों में अफरा-तफरी मच गई। उल्टी-दस्त से परेशान लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। शनिवार की सुबह तक 150 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। किसी ने झोला छाप से दवा ले ली तो किसी ने स्थानीय डॉक्टरों को दिखाकर दवा खाली। कुछ लोगों ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खा ली। तमाम लोगों को तो रहात मिल गई लेकिन 25 से अधिक लोगों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ।
सीएमओ ने किया गांव का दौरा
ग्रामप्रधान आदित्य प्रताप सिंह को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने बस बुलाई और बीमार लोगों को मेडिकल कॉलेज भेजवाया। मेडिकल कॉलेज में 25 बीमारों को भर्ती किया गया है जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। सीएमएस की देखरेख में स्वास्थ्यकर्मी मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। सीएमएस डॉ. एसएन उपाध्याय ने बताया कि सभी मरीज खतरे से बाहर हैं। फूड प्वाइजनिंग की जानकारी होने के बाद सीएमओ डॉ. संजय दोहरे ने कल्लाखोर व पेड़ारी गांव का दौरा किया। उन्होंने मरीजों से हाल जाना व बीमारी का कारण पूछा। सीएमओ ने बताया कि गांव का दौरा किया गया। वहां पर मिले मरीजों की हालत ठीक है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।