Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsEase of Doing Business List UP Tops with Tripura Odisha check rankings and details
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी दो राज्यों के साथ टॉप में पहुंचा, कारोबार करना आसान

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी दो राज्यों के साथ टॉप में पहुंचा, कारोबार करना आसान

संक्षेप:

देश में कारोबार और निवेश के अनुकूल माहौल बनाने की रेस में उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने त्रिपुरा और ओडिशा के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है।

Jan 31, 2026 02:07 pm ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

देश में कारोबार और निवेश के अनुकूल माहौल बनाने की रेस में उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने त्रिपुरा और ओडिशा के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि केवल रैंकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रशासनिक सुधार, नियमों में ढील और कंप्लायंस कम करने की सुनियोजित गनीति रही है। वहीं, दूसरी ओर श्चिम बंगाल की स्थिति सबसे खराब ही है, जो देश में अंतिम पायदान पर पहुंच गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस बेहतरीन परफॉर्मेंस की जानकारी दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नंबर वन रैंक हासिल करने के बाद यूपी सरकार अब कम्प्लायंस रिडक्शन एंड डिरेगुलेशन फेज-2 को तेजी से लागू करने की तैयारी में जुट गई है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश की ओर से 28 जनवरी 2026 को जारी पत्र के अनुसार, पहले चरण में 23 प्राथमिकता वाले सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। इन्हीं सुधारों से प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब फोकस दूसरे चरण पर है, जिसमें 30 नए सुधार प्रस्तावों पर काम शुरू किया गया है। इन सुधारों के लागू होते ही यूपी में उद्योग, व्यापार, लघु व मध्यम उद्योग स्थापित करना पहले से आसान और सुलभ हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:माफिया काना की रिहाई पर जेलर सस्पेंड, जेल अधीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच

कौन से राज्य आगे और कौन पीछे

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राज्यों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहले स्थान पर त्रिपुरा, ओडिशा और यूपी हैं। हरियाणा व मध्य प्रदेश दूसरे, मेघालय व राजस्थान तीसरे स्थान पर रहे। आगे बढ़ने वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, केरल जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। गति पकड़ने में पिछड़े राज्यों की श्रेणी में मणिपुर, नागालैंड, दिल्ली और झारखंड के साथ पश्चिम बंगाल सबसे नीचे 20वें स्थान पर है, जो उसकी कमजोर प्रशासनिक और नीतिगत स्थिति को दर्शाता है।

अब बड़े सेक्टरों में होगा सुधार

फेज-2 में शामिल क्षेत्र निवेश और कारोबार से जुड़े हैं। इनमें भूमि आवंटन, भवन निर्माण अनुमति, ऊर्जा, श्रम कानून, पर्यावरण स्वीकृति, पर्यटन और शिक्षा जैसे सेक्टर हैं। इन क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को सरल करने, अनावश्यक अनुमतियों को खत्म करने और समयबद्ध मंजूरी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने इन सुधारों के लिए एक सप्ताह के भीतर कार्य योजना (एक्शन प्लान) तैयार करने को कहा है, जबकि दो महीने के भीतर सभी सुधारों को लागू करने की समय सीमा तय की गई है

एलडीए के उपाध्यक्ष, प्रथमेश कुमार ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश को देश में नंबर वन स्थान मिला है। यह उपलब्धि निवेशकों और उद्योग जगत के लिए साफ संदेश है कि सरकार कारोबार को लेकर गंभीर है। फेज-2 के सुधार के लिए काम शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार को इसकी बैठक होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। जल्दी ही फिर बैठक कर सुधारों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Lucknow News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |