आंख खुलते ही हिली धरती, इस जिले में भूकंप के झटके से फैली दहशत, घरों से निकलकर भागे लोग
गोंडा में सुबह-सुबह भूकंप के झटके महसूस किए। कई ऐसे लोग भी थे जिनकी भूकंप के झटके लगने से कुछ ही मिनट पहले आंख खुली थी। उन्हें धरती हिलने का एहसास हुआ तो दहशत फैल गई।
यूपी में सुबह-सुबह भूकंप के झटके महसूस किए। कई ऐसे लोग भी थे जिनकी भूकंप के झटके लगने से कुछ ही मिनट पहले आंख खुली थी। उन्हें धरती हिलने का एहसास हुआ तो दहशत फैल गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग घरों से बाहर के लिए दौड़ पड़े। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि भूकंप का केंद्र इटहिया नवीजोत गांव था। इसकी सूचना पर उन्होंने नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को मौके पर भी भेजा। कहीं से भी किसी प्रकार की हानि की सूचना नहीं मिली है।
शुक्रवार सुबह सात बजकर 25 मिनट पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.7 मापी गई। इटियाथोक के इटहिया नवीजोत में इसका केंद्र था। भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। गांव में लोकवाणी संचालक निक्कू दुबे ने बताया शनिवार सुबह जब भूकंप आए तो हम परिवार के साथ घर पर ही थे लेकिन भूकंप के झटके नहीं महसूस हुए। गांव के लवकुश यादव ने बताया भूकंप की सूचना सोशल मीडिया से मिली हम लोगों को एहसास भी नहीं हो पाया।
हालांकि सूचना मिलते ही गांव में राजस्व टीम के लोगो ने मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया लेकिन भूकंप की तीव्रता कम होने से कही भी जनहानि नहीं हुई लोगों ने राहत की सांस ली। जनता इंटर कालेज के प्रधानाचार्य डॉ. अजय कुमार मिश्रा ने बताया भूकंप पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण आते है। ये प्लेटें लगातार घूमती रहती है और जब यह आपस में टकराकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तो जमीन हिलने लगती है।
देवीपाटन मंडल भूकंप के लिए संवेदनशील
भूकंप की दृष्टिगत देवीपाटन मंडल क्षेत्र जोन-4 में आता है जो कि संवेदनशील श्रेणी में है। नेपाल से सटे होने के कारण प्रायः भूकंप आते रहते हैं। वर्ष 2015 में 26 अप्रैल को सबसे तेज भूकंप आया था उसके बाद से कई बार हल्के झटके महसूस किए जा चुके हैं।
भूकंप के दौरान क्या करें
|सुरक्षित स्थान पर जाएं: भूकंप के दौरान तुरंत किसी मजबूत टेबल या खिड़की से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर जाएं।
|बैठ जाएं और सिर को बचाएं: जमीन पर बैठ जाएं और अपने सिर को अपने हाथों से ढक लें।
|शांत रहें: घबराहट न करें, शांत रहें और निर्देशों का पालन करें।
|क्या न करें
|पैनिक न करें: भूकंप के दौरान घबराहट में आकर कोई गलत कदम न उठाएं।
|लिफ्ट का उपयोग न करें: भूकंप के दौरान लिफ्ट का उपयोग न करें, सीढ़ियों का उपयोग करें।
|खिड़की या दरवाजे के पास न खड़े हों: भूकंप के दौरान खिड़की या दरवाजे के पास खड़े होने से बचें।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें