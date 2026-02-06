आंख खुलते ही हिली धरती, इस जिले में भूकंप के झटके से फैली दहशत, घरों से निकलकर भागे लोग

संक्षेप: गोंडा में सुबह-सुबह भूकंप के झटके महसूस किए। कई ऐसे लोग भी थे जिनकी भूकंप के झटके लगने से कुछ ही मिनट पहले आंख खुली थी। उन्हें धरती हिलने का एहसास हुआ तो दहशत फैल गई।

यूपी में सुबह-सुबह भूकंप के झटके महसूस किए। कई ऐसे लोग भी थे जिनकी भूकंप के झटके लगने से कुछ ही मिनट पहले आंख खुली थी। उन्हें धरती हिलने का एहसास हुआ तो दहशत फैल गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग घरों से बाहर के लिए दौड़ पड़े। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि भूकंप का केंद्र इटहिया नवीजोत गांव था। इसकी सूचना पर उन्होंने नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को मौके पर भी भेजा। कहीं से भी किसी प्रकार की हानि की सूचना नहीं मिली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शुक्रवार सुबह सात बजकर 25 मिनट पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.7 मापी गई। इटियाथोक के इटहिया नवीजोत में इसका केंद्र था। भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। गांव में लोकवाणी संचालक निक्कू दुबे ने बताया शनिवार सुबह जब भूकंप आए तो हम परिवार के साथ घर पर ही थे लेकिन भूकंप के झटके नहीं महसूस हुए। गांव के लवकुश यादव ने बताया भूकंप की सूचना सोशल मीडिया से मिली हम लोगों को एहसास भी नहीं हो पाया।

हालांकि सूचना मिलते ही गांव में राजस्व टीम के लोगो ने मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया लेकिन भूकंप की तीव्रता कम होने से कही भी जनहानि नहीं हुई लोगों ने राहत की सांस ली। जनता इंटर कालेज के प्रधानाचार्य डॉ. अजय कुमार मिश्रा ने बताया भूकंप पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण आते है। ये प्लेटें लगातार घूमती रहती है और जब यह आपस में टकराकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तो जमीन हिलने लगती है।

देवीपाटन मंडल भूकंप के लिए संवेदनशील भूकंप की दृष्टिगत देवीपाटन मंडल क्षेत्र जोन-4 में आता है जो कि संवेदनशील श्रेणी में है। नेपाल से सटे होने के कारण प्रायः भूकंप आते रहते हैं। वर्ष 2015 में 26 अप्रैल को सबसे तेज भूकंप आया था उसके बाद से कई बार हल्के झटके महसूस किए जा चुके हैं।