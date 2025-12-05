Hindustan Hindi News
चंदौली में अलसुबह कारोबारी की हत्या, लाठी-डंडे से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

चंदौली में अलसुबह कारोबारी की हत्या, लाठी-डंडे से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

संक्षेप:

यूपी के चंदौली में सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के नोनार तुलसी आश्रम कस्बा में शुक्रवार की सुबह 55 वर्षीय ओम प्रकाश मौर्य उर्फ उमाशंकर की अज्ञात हमलावरों ने लाठी डंडे से मार करके हत्या कर दी। ओमप्रकाश मौर्य सुबह घर से टहलने के लिए निकले थे।

Dec 05, 2025 12:02 pm ISTYogesh Yadav सकलडीहा(चंदौली), हिन्दुस्तान संवाद
यूपी के चंदौली में सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के नोनार तुलसी आश्रम कस्बा में शुक्रवार की सुबह 55 वर्षीय ओम प्रकाश मौर्य उर्फ उमाशंकर की अज्ञात हमलावरों ने लाठी डंडे से मार करके हत्या कर दी। ओमप्रकाश मौर्य सुबह घर से टहलने के लिए निकले थे। घटना की जानकारी होने पर एसडीएम कुंदन राज कपूर, सीओ स्नेहा तिवारी सहित कई थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। मामले का खुलासा करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन देखकर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया।

तुलसी आश्रम कस्बा के नोनार गांव निवासी ओमप्रकाश मौर्य उर्फ उमा की कपड़ा, किराना और शॉपिंग मॉल की तीन बड़ी दुकानें हैं। सुबह हर रोज की भांति रेलवे क्रॉसिंग पारकर पचखरी मार्ग पर टहलने के लिए जा रहे थे। इसी बीच गांव के ही एक युवक से कुछ बातों को लेकर विवाद हो गया। इसमें युवक ने लाठी डंडे से पीट कर निर्मम रूप से हत्या कर दी। घटना के बाद हमलावर युवक फरार हो गया।

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस कस्बा के व्यापारियों और आसपास के लोगों को आरोपी को गिरफ्तार करने और हर संभव सहयोग का आश्वासन देकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।

व्यापारी के दो बेटे सत्य प्रकाश उर्फ चंदन और संदीप, दो बेटियां विमल और रेखा पत्नी यशोदा का रोते-रोते बुरा हाल है। घटना के बाद व्यापारियों ने दुकान बंद करके आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस बाबत सीओ स्नेहा तिवारी ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इलाके में फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है।