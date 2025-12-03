यूपी में सुबह-सुबह एनकाउंटर, शातिर चोर को लगी गोली; पास से मिला तमंचा-DVR और ये सामान

संक्षेप: पुलिस टीम को पुल से 50 मीटर पहले अजगईबा-गोरखपुर मार्ग पर चोर आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसे रोकने की कोशिश की। चोर अनियंत्रित होकर अपाची गाड़ी लेकर गिर गया और चिल्लाते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग झोंक दिया। बचाव में पुलिस की जवाबी फायरिंग में चोर के दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगी।

UP Police Encounter: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में एनकाउंटर हुआ है। इसमें एक शातिर चोर को दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगी है। तलाशी में पुलिस को चोर के पास से 60 हजार रुपए कैश, 315 बोर का तमंचा, खोखा, डीवीआर और सफेद रंग की अपाची गाड़ी मिली है। सूचना पर सीओ अमित कुमार और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण और जांच-पड़ताल की। घायल चोर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यह एनकाउंटर, संतकबीनगर के कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के अजगईबा घाट के पास मंगलवार की देर रात हुआ। एसपी संदीप कुमार मीना ने बताया कि मंगलवार की रात करीब सवा दो बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक चोर गोरखपुर की ओर से अजगईबा घाट की तरफ आ रहा है। वह अकेले घूम कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। सूचना के आधार पर कोतवाल पंकज कुमार पांडेय, कांटे चौकी इंचार्ज राम वशिष्ठ, नवीन मंडी चौकी इंचार्ज अश्वनी तिवारी और बरदहिया चौकी इंचार्ज अनिल कुमार यादव और अन्य पुलिस कर्मी अजगईबा घाट पहुंच गए। पुलिस टीम को पुल से 50 मीटर पहले अजगईबा-गोरखपुर मार्ग पर चोर आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसे रोकने की कोशिश की तो चोर अनियंत्रित होकर अपाची गाड़ी लेकर गिर गया और चिल्लाते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग झोंक दिया। बचाव में पुलिस की जवाबी फायरिंग में चोर के दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगी। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया।