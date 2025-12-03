Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsearly morning encounter in up notorious thief shot pistol dvr and other items recovered nearby
यूपी में सुबह-सुबह एनकाउंटर, शातिर चोर को लगी गोली; पास से मिला तमंचा-DVR और ये सामान

यूपी में सुबह-सुबह एनकाउंटर, शातिर चोर को लगी गोली; पास से मिला तमंचा-DVR और ये सामान

संक्षेप:

पुलिस टीम को पुल से 50 मीटर पहले अजगईबा-गोरखपुर मार्ग पर चोर आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसे रोकने की कोशिश की। चोर अनियंत्रित होकर अपाची गाड़ी लेकर गिर गया और चिल्लाते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग झोंक दिया। बचाव में पुलिस की जवाबी फायरिंग में चोर के दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगी। 

Wed, 3 Dec 2025 09:55 AMAjay Singh संवाददाता, संतकबीरनगर
share Share
Follow Us on

UP Police Encounter: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में एनकाउंटर हुआ है। इसमें एक शातिर चोर को दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगी है। तलाशी में पुलिस को चोर के पास से 60 हजार रुपए कैश, 315 बोर का तमंचा, खोखा, डीवीआर और सफेद रंग की अपाची गाड़ी मिली है। सूचना पर सीओ अमित कुमार और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण और जांच-पड़ताल की। घायल चोर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह एनकाउंटर, संतकबीनगर के कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के अजगईबा घाट के पास मंगलवार की देर रात हुआ। एसपी संदीप कुमार मीना ने बताया कि मंगलवार की रात करीब सवा दो बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक चोर गोरखपुर की ओर से अजगईबा घाट की तरफ आ रहा है। वह अकेले घूम कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। सूचना के आधार पर कोतवाल पंकज कुमार पांडेय, कांटे चौकी इंचार्ज राम वशिष्ठ, नवीन मंडी चौकी इंचार्ज अश्वनी तिवारी और बरदहिया चौकी इंचार्ज अनिल कुमार यादव और अन्य पुलिस कर्मी अजगईबा घाट पहुंच गए। पुलिस टीम को पुल से 50 मीटर पहले अजगईबा-गोरखपुर मार्ग पर चोर आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसे रोकने की कोशिश की तो चोर अनियंत्रित होकर अपाची गाड़ी लेकर गिर गया और चिल्लाते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग झोंक दिया। बचाव में पुलिस की जवाबी फायरिंग में चोर के दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगी। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया।

तलाशी में चोर के पास से मिला ये सामान

तलाशी के दौरान चोर के पास से चोरी के 59,000 रुपये, 03 डीवीआर, रिंच, पेंचकस, 315 बोर का देशी तमंचा, खोखा, मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए शातिर चोर की पहचान 26 वर्षीय अविनाश चौरसिया निवासी बरईटोला कोतवाली खलीलाबाद के रूप में हुई। पूछताछ में चोर ने पूर्व चेयरमैन के बेटे रमेश रूंगटा के प्रतिष्ठान में चोरी की घटना स्वीकार की। इसके साथ चार अन्य चोरी की घटना करने का बात बताई। उसने बताया कि वह सुनियोजित तरीके से प्लान के तहत चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। एसपी ने बताया कि घायल चोर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर सीओ अमित कुमार और फील्ड यूनिट की टीम साक्ष्य एकत्रित कर रही है।

ये भी पढ़ें:यूपी में शीतलहर, और बढ़ेगी सर्दी; 4 दिन में पड़ने लगेगा घना कोहरा
ये भी पढ़ें:इतने क्षेत्रफल तक के घर-दुकान का 1 रुपए में पास होगा नक्शा, योगी सरकार का फैसला
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |