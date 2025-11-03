Hindustan Hindi News
यूपी में सुबह-सुबह एनकाउंटर, इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन भाग रहे गैंगस्टर को लगी गोली

यूपी में सुबह-सुबह एनकाउंटर, इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन भाग रहे गैंगस्टर को लगी गोली

संक्षेप: रविवार को आधी रात के बाद गैंगस्टर के पेट में दर्द शुरू हुआ। देवरिया पुलिस इलाज कराने के लिए उसे अस्पताल ले जा रही थी। इस बीच उसने वरिष्ठ उप निरीक्षक धर्मेंद्र मिश्र का पिस्टल छीन लिया और भागने लगा। उसने पुलिस पर फायर भी झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लग गई।

Mon, 3 Nov 2025 07:04 AMAjay Singh संवाददाता, देवरिया
UP Police Encounter: उत्तर प्रदेश में सोमवार की सुबह-सुबह एनकाउंटर हुआ है। प्रदेश के देवरिया जिले में एक गैंगस्टर अस्पताल ले जाते समय इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनकर भागने लगा। भागते-भागते उसने पुलिस पर गोलियां चलाई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में गैंगस्टर को गोली लग गई। उसे देवरिया के महर्षि देवहरा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गैंगस्टर शातिर पशु तस्कर है। देवरिया के सलेमपुर क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली।

अंबेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज थाना के जगदीशपुर गांव का रहने वाला राजेश यादव पशु तस्कर है। उसके खिलाफ देवरिया के लार थाने में पशु तस्करी और गैंगस्टर का केस दर्ज है। गैंगस्टर की विवेचना सलेमपुर कोतवाली पुलिस कर रही है। गैंगस्टर को कोतवाली पुलिस ने अभियान के तहत गिरफ्तार किया था। रविवार को आधी रात के बाद उसके पेट में दर्द शुरू हुआ, जिसके बाद कोतवाली पुलिस उपचार कराने के लिए सीएचसी ले जा रही थी। इस बीच उसने वरिष्ठ उप निरीक्षक धर्मेंद्र मिश्र का पिस्टल छीन लिया और भागने लगा। साथ ही पुलिस पर फायर भी झोंक दिया। पुलिस टीम ने अपना बचाव करते हुए चकरवा बहोरदास के पास जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गैंगस्टर के पैर में गोली लग गई। गोली लगते ही गैंगस्टर वहीं गिर गया। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस टीम उसे लेकर मेडिकल कालेज पहुंची। जहां उसका इलाज चल रहा है।

क्या बोली पुलिस

देवरिया के एएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अभिरक्षा से भाग रहे गैंगस्टर ने पुलिस के पिस्टल से टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। उसे मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

कल भी हुई थी पशु तस्करों से मुठभेड़

बता दें की गोरखपुर और कुशीनगर में कल भी पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हुई थी। गोरखपुर और कुशीनगर में रविवार को तड़के हुई पुलिस मुठभेड़ में तीन पशु तस्करों को दबोच लिया गया था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो तस्करों के पैर में गोली लगी थी। इनमें से एक बिहार के बगहा का रहने वाला है। गोरखपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि बिहार के बगहा का रहने वाला पशु तस्कर जवाहिर यादव साथियों के साथ कुसम्ही जंगल मार्ग से गोवंश की तस्करी करने जा रहा है। एम्स, शाहपुर और कैण्ट थाने की टीम ने बुढ़िया माता मंदिर रोड पर उसकी घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही पिकअप सवार तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पशु तस्कर जवाहिर यादव के पैर में गोली लग गई। उसे गिरफ्तार कर मेडिकल कॉलेज भेजा गया।

गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि उस पर 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उस पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है। उसका साथी रामू यादव भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं, कुशीनगर के अहिरौली बाजार क्षेत्र में पुलिस की टीम अहिरौली-बोदरवार मार्ग पर घोघरा गांव के नजदीक स्थित एक पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी। पुलिस को देख बाइक सवार ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसकी पहचान राकेश कुशवाहा निवासी तरया लछिराम टोला मछार, तरयासुजान, कुशीनगर के रूप में हुई।

