यूपी में अलसुबह एनकाउंटर, 50 हजार का इनामी हसीन को पुलिस ने मार गिराया, पिस्टल और कार बरामद

संक्षेप: यूपी में सोमवार की अलसुबह पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। हापुड़ में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने 50 हजार के इनामी हसीन को मार गिराया है। कपूरपुर पुलिस के साथ हसीन की मुठभेड़ हुई है।

यूपी में सोमवार की अलसुबह पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। हापुड़ में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने 50 हजार के इनामी हसीन को मार गिराया है। कपूरपुर पुलिस के साथ हसीन की मुठभेड़ हुई है। उसके पास से पुलिस ने पिस्टल और अन्य हथियारों के साथ ही एक गाड़ी भी बरामद की है। हसीन संभल का रहने वाला था। उस पर गोहत्या समेत दो दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। इनामी बदमाश के खिलाफ हापुड़, संभल के साथ ही मुजफ्फरनगर में भी केस दर्ज हैं। कई मामलों में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानजंय सिंह ने बताया कि रविवार देर रात को यूपी-112 पर सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव सपनावत के जंगल में गौकशी कर रहे हैं। इस सूचना पर कपूरपुर थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार पांडेय अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को देखकर गौकशी करने वाले बदमाश कार में सवार होकर फरार होने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बदमाशों का पीछा किया तो एक बदमाश ने कपूरपुर थाना प्रभारी पर फायरिंग करते हुए जानलेवा हमला कर दिया।

जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया था। पुलिस ने घायल बदमाश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौलाना में भर्ती कराया गया था। वहां सेउसकी हालत गंभीर देख उसे पिलखुवा के रामा अस्पताल के हायर सेंटर के लिए रैफर कर दिया गया था। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जिला संभल के थानाअसमौली के गांव मैनोटा निवासी हसीन के रुप में हुई।